Anhaltende Kämpfe Bundeswehr beginnt Evakuierungseinsatz im Sudan Stand: 23.04.2023 16:25 Uhr

Die Bundeswehr hat damit begonnen, deutsche Staatsangehörige aus dem Sudan zu evakuieren. Das teilte das Verteidigungsministerium auf Twitter mit.

Wegen der schweren Kämpfe im Sudan hat die Bundeswehr einen Evakuierungseinsatz für deutsche Staatsbürger in dem nordostafrikanischen Land gestartet. Ziel des mit Deutschlands Partnern koordinierten Einsatzes sei es, "so viele deutsche Staatsangehörige wie möglich aus Khartum auszufliegen", schrieben Bundesverteidigungsministerium und Auswärtiges Amt in gleich lautenden Twitter-Botschaften.

Im Rahmen der Möglichkeiten würden auch Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Ländern und weiteren Staaten mitgenommen.

Weitere Informationen in Kürze.