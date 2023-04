Kämpfe im Sudan Auch US-Amerikaner evakuiert Stand: 23.04.2023 04:10 Uhr

Nach einer Woche heftiger Kämpfe im Sudan hat US-Präsident Biden den Befehl gegeben, Botschaftspersonal zu evakuieren. Die US-Botschaft in Khartum ist geschlossen. Andere Länder haben ebenfalls mit der Evakuierung begonnen.

Alle US-Diplomaten und ihre Familienangehörigen sind Medienberichten zufolge in US-Militärflugzeugen auf dem Weg aus dem Sudan. Die US-Botschaft in Khartum sei mit ihrer Abreise ebenfalls geschlossen worden, sagte ein US-Beamter dem TV-Sender CNN.

US-Präsident Joe Biden befahl der Nachrichtenagentur AP zufolge US-amerikanischen Truppen, Botschaftspersonal zu evakuieren. Zuvor hatte er demnach eine Empfehlung von seinem nationalen Sicherheitsteam erhalten. Der Evakuierungsbefehl galt dem Bericht zufolge etwa 70 US-Bürgern.

Die Entscheidung, das amerikanische Personal zu evakuieren, fällt nach einer Woche heftiger Kämpfe zwischen rivalisierenden Militärfraktionen - den sudanesischen Streitkräften (SAF) und den Rapid Support Forces (RSF) - mit Hunderten Toten und Tausenden Verwundeten.

Auch andere Länder haben Evakuierung begonnen

CNN zufolge hat das US-Militär in den vergangenen Tagen zusätzliche Kräfte in der Nähe des Sudan stationiert, um sich auf eine mögliche Evakuierung der US-Botschaft vorzubereiten.

Auch andere Länder haben gestern mit der Evakuierung eigener Staatsbürger und anderer Ausländer begonnen. Saudi-Arabien teilte mit, man habe 157 Saudis und Menschen anderer Nationalitäten außer Landes gebracht. Fernsehbilder zeigten Aufnahmen von Personen auf einem Kriegsschiff. Welche Staatsangehörigkeit sie haben, ist bisher nicht bekannt.

Kuwait teilte mit, einige seiner Bürger seien in Dschidda in Saudi-Arabien angekommen. Jordanien erklärte, es habe mit der Evakuierung von 300 Menschen begonnen. Ein ausländischer Diplomat sagte, einige Mitarbeiter der Botschaften hofften, in den kommenden Tagen per Flugzeug außer Landes gebracht zu werden.

Berliner Krisenstab tagt

In Berlin tagte der Krisenstab im Auswärtigen Amt zur Lage im Sudan. Wie ein Sprecher mitteilte, fand die Sitzung unter der gemeinsamen Leitung von Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsminister Boris Pistorius statt. Angaben zu einer möglicherweise in Kürze bevorstehenden Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Sudan machte der Sprecher ebenso wie seine Kollegen aus dem Verteidigungsministerium nicht.

Spanien schickt Flugzeuge

Spanien setzt Medienberichten zufolge insgesamt sechs Flugzeuge für die Evakuierung seiner Staatsbürger und Angehöriger anderer Nationen aus dem umkämpften Sudan ein. Vier Maschinen seien bereits in Sudans Nachbarland Dschibuti geflogen, zwei weitere sollen folgen, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles der Nachrichtenagentur Europa Press zufolge.

Die sudanesische Armee hatte zuvor erklärt, sie werde sichere Wege für die Evakuierung von Staatsangehörigen der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Chinas bereitstellen. Die rivalisierenden Kräfte der paramilitärischen Miliz RSF sicherten zu, Evakuierungen zu erlauben und dazu alle Flughäfen teilweise offenzuhalten. Der internationale Flughafen in Khartum ist aber Schauplatz von Gefechten. Auch ist unklar, ob die RSF die Kontrolle über die Airports hat.

Hunderte Tote durch Kämpfe

Durch die Kämpfe zwischen dem sudanesischen Militär und der einflussreichen paramilitärischen Gruppe RSF sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bisher mehr als 400 Menschen getötet worden. Die Konfliktparteien hatten am Freitag mitgeteilt, dass sie sich auf eine Waffenruhe geeinigt hätten. Dennoch waren erneut Explosionen und Schüsse zu hören.

Auslöser der Kämpfe war laut Beobachtern ein Streit über Details der Eingliederung der RSF in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung im Sudan. Das Militär hatte im Oktober 2021 geputscht und regiert seitdem das Land, das zu den ärmsten der Erde gehört.