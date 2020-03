Das Saarland ist vorangegangen, Bayern zog kurz darauf nach. Wegen des Coronavirus werden dort von Montag an Schulen und Kitas geschlossen. Und weitere Länder dürften dem Vorstoß folgen.

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus werden im Saarland und übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch in Bayern vom kommenden Montag an alle Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen. Es sind die ersten Bundesländer, die solche Maßnahme ergreifen. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte, wegen der direkten Nähe zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg stehe sein Bundesland vor besonderen Herausforderungen. Eine Notbetreuung für Familien werde sichergestellt.

"Es braucht jetzt Entscheidungen mit klarem Kopf, die unweigerlich auch eine Einschränkung des öffentlichen Lebens mit sich bringen", sagte Hans weiter. Nach Angaben der französischen Botschaft in Deutschland sind in Haut-Rhin im nahe gelegenen Risikogebiet Grand Est bis Donnerstag mit 359 infizierten Personen rund 61 Prozent der bestätigten Infektionen der Region aufgetreten.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans mit seinem bayerischen Kollegen Markus Söder bei einem Krisentreffen am Donnerstag zum Coronavirus in Berlin.

Die Ministerkonferenz im Saarland berät heute in einer außerordentlichen Sitzung über das weitere Vorgehen. Wie es um die Abiturprüfungen im Saarland steht, sei im Vorfeld der Sitzung noch nicht klar, teilte ein Sprecher mit.

Auch andere Bundesländer erwägen Schließungen

Aus Bayern gab es noch keine offizielle Bestätigung für den Schritt. Die dpa und die "Süddeutsche Zeitung" berufen sich bei ihren Meldungen auf Regierungskreise. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte aber gestern in Berlin gesagt, dass landesweite Schulschließungen in Bayern notwendig werden könnten, um Situationen wie in Italien zu verhindern.

Auch Baden-Württemberg will heute über landesweite Schulschließungen entscheiden. In Nordrhein-Westfalen gibt es ebenfalls Beratungen des Kabinetts. Bei der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag waren großflächige Schulschließungen zunächst nicht geplant worden. Die Konferenz schließe jedoch eine derartige Maßnahme nicht aus, sagte die Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Abend gesagt, Menschen sollten wo immer möglich auf Sozialkontakte verzichten. Eine vorübergehende Schließung von Kindergärten und Schulen etwa durch das Vorziehen der Osterferien sei eine Option.