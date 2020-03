In Deutschland ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Fälle sprunghaft auf 349 gestiegen. Weltweit melden immer mehr Länder erste Infektionen, der Iran schließt bis Ende März seine Schulen und Universitäten.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in den vergangenen 24 Stunden um mehr als 100 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete nun 349 Fälle - am Mittwoch Vormittag hatte es 240 nachweislich Infizierte registriert. Die meisten Fälle gab es nach wie vor in Nordrhein-Westfalen. Dort stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf 175.

In Baden-Württemberg wurden 65 und in Bayern 52 Fälle registriert. In allen anderen Bundesländern traten bislang meist Einzelfälle auf. Sachsen-Anhalt bleibt weiterhin das einzige Bundesland, aus dem noch keine bestätigte Coronainfektion gemeldet wurde.

Die meisten Infizierten steckten sich hier an

Bei 307 Infektionsfällen in Deutschland sei mittlerweile der Ansteckungsweg bekannt, teilte das RKI mit. "Der Großteil hängt mit Kontakten im eigenen Land zusammen", hieß es. Ein geringerer Teil stehe im Zusammenhang mit Auslandskontakten, davon die meisten mit Italien (64) und Iran (14). Die in Deutschland gemeldeten Infizierten seien zwischen zwei und 91 Jahre alt.

Angesichts der drastischen Maßnahmen, die Italien gegen die Ausbreitung des Virus vornimmt, sprach sich die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz zum jetzigen Zeitpunkt gegen flächendeckende Schulschließungen in Deutschland aus. Die rheinland-pfälzische Kultusministerin Stefanie Hubig erklärte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zudem: "Eine Verschiebung der Ferientermine ist derzeit kein Thema."

Fast 200 Grippe-Tote in Deutschland

Gleichzeitig gab das RKI auch neue Grippe-Zahlen bekannt. So wurden seit Oktober knapp 120.000 Influenzafälle labordiagnostisch bestätigte an das Institut gemeldet, rund 200 Menschen seien bereits daran gestorben. Rund 17 Prozent der Erkrankungen verlief so schwer, dass die Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert wurden.

Iran schließt Schulen bis Ende März

Während in Deutschland Schulschließungen bislang kein Thema sind, entschied nach Italien auch der Iran, alle Schulen und Universitäten des Landes zu schließen. Die Bildungseinrichtungen blieben bis Ende des Monats geschlossen, gab der Gesundheitsminister bekannt. Er nannte auch neue Zahlen: Mit mehr als 3500 gemeldeten Coronavirus-Infektionen ist der Iran nach China nun das am meisten vom Virus betroffene Land. Die Zahl der Todefälle kletterte nach Angaben des Gesundheitsministers auf 107.

Virus erreicht immer mehr Länder

Unterdessen melden immer mehr Länder neue Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Erreger und damit im Zusammenhang stehende Todesfälle. So gibt es Medienberichten zufolge einen ersten bestätigten Fall in Bosnien. Auch Ungarn und Slowenien verzeichnen erste nachgewiesene Infektionen.

In der Schweiz ist eine erste mit dem Virus infizierte Patientin gestorben. Die 74-Jährige gehörte zur Risikogruppe, da sie an einer chronischen Erkrankung litt, teilte die Polizei im Kanton Waadt mit. In dem Land gibt es derzeit rund 60 bestätigte Coronavirusfälle.

Auch wurde bekannt, dass sich der erste polnische Coronavirus-Patient zuvor im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg aufgehalten hatte. "Der Mann hat uns in einem Gespräch erklärt, dass er etwa zwei Wochen während der Karnevalssaison dort war", sagte die Sprecherin der Universitätsklinik in Ziolona Gora. Gestern war bei dem Mann die Infektion bestätigt worden.

Sorge vor unkontrollierter Ausbreitung in Südasien

Sorgen bereitet Experten unter anderem der sprunghafte Anstieg der Infektionen in Indien. Binnen weniger Tage hat sich die Zahl registrierter Patienten auf 29 mehr als vervierfacht. Das erscheint angesichts der mehr als einer Milliarde Inder wenig. Doch Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus und fürchten, dass eine Epidemie in dem dicht besiedelten südasiatischen Land mit schwachem Gesundheitssystem schwer zu kontrollieren sein könnte. Ähnlich wird die Lage in den Nachbarländern Pakistan und Bangladesch eingeschätzt.

Israel verwehrt Deutschen die Einreise

Israel, wo derzeit 15 Coronavirus-Fälle nachgewiesen sind, veröffentlichte aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung neue Einreisebestimmungen für Reisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien. Israelische Rückkehrer müssten sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Touristen aus diesen Ländern dürften nicht einreisen, außer wenn sie glaubhaft beweisen könnten, dass sie eine häusliche Quarantäne einhalten können. Diese Bestimmungen gelten bereits für Reisende aus Italien.

Griechenland, das den zehnten Infektionsfall meldete, schloss Schulen in drei Landkreisen im Westen des Landes und verbot dort öffentliche Veranstaltungen.

Japan hält an Olympia fest, Xi-Besuch abgesagt

Die japanische Ministerin für die Olympischen Sommerspiele in Tokio, Seiko Hashimoto, wies eine Absage oder Verschiebung der Spiele von sich. Japan bereite sich wie geplant noch auf die Sommerspiele vor, "eine Absage oder Verzögerung der Spiele wäre für die Athleten inakzeptabel", sagte Hashimoto vor dem Haushaltsausschuss. Sie fügt hinzu, dass die Organisatoren und das Internationale Olympische Komitee weiterhin eng zusammenarbeiten würden.

Verschoben wurde hingegen der für Anfang April geplante Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Japan und China seien übereingekommen. sich zunächst auf den Kampf gegen die Krankheit zu konzentrieren, erklärt die Regierung in Tokio. Ein neuer Besuchstermin werde später vereinbart.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in China erneut leicht gestiegen. Die Behörden melden für Mittwoch rund 140 Neuinfektionen, tags zuvor waren es 119. Damit klettert die Gesamtzahl der Infizierten auf 80.411. Die Zahl der Toten stieg um 32 auf 3013. Tags zuvor waren 38 gemeldet worden. Die meisten Menschen starben demnach in der besonders betroffenen Provinz Hubei.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 05. März 2020 um 11:00 Uhr.