Die Corona-Pandemie sorgt für leere Büros in Deutschland. Haben Arbeitnehmer ein Anrecht auf Homeoffice? Und wie engmaschig darf der Arbeitgeber kontrollieren?

Von Bernd Wolf, ARD-Rechtsredaktion

Darf ein Arbeitnehmer Homeoffice verlangen?

Einen Anspruch auf Arbeit im Homeoffice gibt es nicht. In vielen Firmen gibt es aber in Arbeitsverträgen, Betriebsvereinbarungen oder einem Tarifvertrag Regelungen zur Heimarbeit. Die Angst vor Ansteckung allein berechtigt noch nicht zum Arbeiten zu Hause. Selbst bei einer Ausgangssperre kann man sich nicht eigenmächtig sein Homeoffice einrichten. Denn eine Ausgangssperre wird nicht für den Weg zur Arbeit gelten. Ist dagegen ein Arbeitskollege in der selben Abteilung an Corona erkrankt, dann muss der Arbeitnehmer nicht ins Büro kommen. Er kann ein Leistungsverweigerungsrecht geltend machen, wenn der Arbeitgeber keine Schutzmaßnahmen trifft. Denn der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht für seine Beschäftigten, er muss sie also vor Infektionen oder gefährlichen Krankheiten schützen. Notfalls eben durch Gestattung des Homeoffice.

Darf der Arbeitgeber das Homeoffice anordnen?

Nur, wenn es vertraglich vorgesehen ist und nur in beiderseitigem Einverständnis. Vor allem bei kleineren Betrieben steht das aber oft weder in den Arbeitsverträgen noch in der Betriebsvereinbarung. Außerdem muss das Homeoffice auch praktisch möglich und sinnvoll sein. Der Bäcker in einer Brotfabrik kann schlecht dazu gezwungen werden, daheim Brote zu backen und die zur Fabrik zu bringen. Pflegerinnen, Kfz-Mechatroniker, Verkäuferinnen, Ärzte - für Menschen in diesen Berufen ist das Thema Homeoffice ohnehin keine Option. Dieser Lehrer in der Schweiz arbeitet inzwischen von zu Hause aus. Für andere Berufsgruppen ist dies nicht möglich.

Wie sehr darf man zu Hause kontrolliert werden?