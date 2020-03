Coronavirus Was ist, wenn Events abgesagt werden?

Geisterspiele in der Bundesliga und abgesagte Konzerte: Viele Großveranstaltungen finden wegen des Coronavirus nicht statt. Und viele Verbraucher stellen sich die Frage: Bekomme ich mein Geld zurück?

Von Christoph Kehlbach und Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

Wenn ein Veranstalter sich weigert, sollte man hartnäckig bleiben. Das bezieht sich allerdings nur auf den reinen Wert des Tickets. Ob auch das Geld für Versandkosten oder Servicegebühren eines Tickethändlers zurückerstattet werden muss, ist eine andere Frage. Das ist auch davon abhängig, was im Kleingedruckten steht. Wichtig: Besucher sollten das nutzlos gewordene Originalticket aufheben. Das kann die Rückabwicklung deutlich vereinfachen. Diese Grundsätze gelten grundsätzlich für alle abgesagten Veranstaltungen - egal ob es um Sportevents oder Konzerte geht.

Wenn der Besucher einen Gutschein akzeptiert, spricht natürlich nichts dagegen. Allerdings muss sich niemand mit einem Gutschein "abspeisen" lassen. Das BGB sieht für solche Fälle eine Rückzahlung des Geldes vor. Darauf können Besucher auch pochen. Vielleicht will man ja nur ein ganz spezielles Fußballspiel oder Konzert sehen und hat keine Verwendung für einen Gutschein.

Für Dauerkarten dürften die gleichen Grundsätze gelten wie für Einzeltickets. Martin Schmidt-Kessel, Professor für Verbraucherrecht an der Universität Bayreuth, sagt: "Der Wert der Dauerkarte muss in diesen Fällen entsprechend herabgesetzt werden. Wer eine Karte für alle 17 Heimspiele seines Vereins hat, davon aber nur zwölf besuchen kann, weil fünf Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden, kann Geld zurückverlangen. Dasselbe gilt auch für Inhaber von Theater-Abonnements." Auch hier kann man als Ticketinhaber also durchaus hartnäckig bleiben.