Essen ist die einzige Stadt, die seit gestern wieder unter den Corona-Warnwert von 50 gerutscht ist. Dafür sind aber mehrere Großstädte in NRW hinzugekommen - und auch ländliche Gebiete in Niedersachsen und Bayern. Ein Überblick.

Wie dynamisch sich das Infektionsgeschehen in Deutschland entwickelt, zeigt ein Blick auf die Veränderung der Corona-Hotspots binnen 24 Stunden. Mit Essen ist eine der größten Städte Deutschlands wieder knapp unter den Inzidenzwert von 50 gerutscht. Dafür ist eine, die nur wenige Kilometer südlich liegt und ähnlich viele Einwohner hat, dazu gekommen: Düsseldorf. Insgesamt fällt auf, dass viele Städte im Ballungsraum Rhein/Ruhr dazu zählen. Neu hinzugekommen sind hier auch Leverkusen und Gelsenkirchen.

Aber auch in ländlichen Regionen gibt es neue Hotspots: So liegen inzwischen gleich mehrere Kreise im Nordwesten Niedersachsen, die allesamt eher dünn besiedelt sind, über der Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Landkreis Cloppenburg und die Stadt Delmenhorst haben inzwischen sogar die Schwelle von 100 überschritten. Neu auf der Liste ist auch eine Region im äußersten Südosten: der bayerische Landkreis Berchtesgadener Land.

Corona-"Hotspots" in Deutschland Stadt/Landkreis Bundesland Inzidenz Einwohnerzahl Berlin Berlin 60,5 3.669.491 Bremen Bremen 82,8 567.559 Landkreis Wesermarsch Niedersachsen 64,3 88.583 Delmenhorst Niedersachsen 100,6 77.559 Landkreis Cloppenburg Niedersachsen 101,9 170.682 Landkreis Vechta Niedersachsen 52,5 142.814 Landkreis Emsland Niedersachsen 52,0 326.954 Landkreis Grafschaft Bentheim Niedersachsen 61,2 137.162 Hamm NRW 58,4 179.916 Kreis Unna NRW 61,5 394.891 Kreis Recklinghausen NRW 59,4 614.137 Herne NRW 99,1 156.449 Gelsenkirchen NRW 58,9 259.645 Duisburg NRW 54,5 498.686 Hagen NRW 70,0 188.686 Wuppertal NRW 69,0 355.100 Solingen NRW 61,5 159.245 Düsseldorf NRW 55,0 621.877 Leverkusen NRW 62,3 163.729 Köln NRW 66,0 1.087.863 Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz 88,8 99.058 Mainz Rheinland-Pfalz 60,8 218.578 Landkreis St. Wendel Saarland 62,1 87.007 Frankfurt/Main Hessen 62,1 763.380 Offenbach Hessen 69,1 130.280 Landkreis Groß-Gerau Hessen 55,1 275.726 Stuttgart Baden-Württemberg 70,0 635.911 Landkreis Esslingen Baden-Württemberg 76,6 535.024 Landkreis Regen Bayern 76,2 77.410 München Bayern 53,7 1.484.226 Landkreis Fürstenfeldbruck Bayern 66,1 219.311 Memmingen Bayern 56,7 44.100 Rosenheim Bayern 72,4 63.551 Landkreis Berchtesgadener Land Bayern 65,1 105.929 Summe: 14.600.519

Quelle: RKI und eigene Berechnungen / Datenstand: 13.10.2020, 00:00 Uhr

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner es binnen sieben Tagen gab.

Anmerkung: Das RKI weist die Berliner Bezirke in seinem Dashboard getrennt aus. In unserem Überblick vom Vortag hatten wir für das Land Berlin noch Daten des Senats verwendet, in diesem verwenden wir nun die Bundeslanddaten des RKI. Senat und RKI verwenden bei der Berechnung der Einwohnerzahl allerdings unterschiedliche Datengrundlagen. Wir haben auch diese Zahl an die RKI-Daten angepasst.