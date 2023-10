Letzte tagesthemen mit Carmen Miosga Zum Abschied tanzte "Snoopy" Stand: 06.10.2023 00:28 Uhr

Die dienstälteste Moderatorin der tagesthemen hat sich verabschiedet: Carmen Miosga hat ihre letzte Sendung moderiert - und ließ mit Kollegen die vergangenen 16 Jahre Revue passieren.

Sie sei sehr froh gewesen, "so lange Teil einer Redaktion gewesen zu sein, die jeden Tag aufs neue versucht, diese Welt zu verstehen und diese auch für Sie verständlich zu machen" - mit diesen Worten verabschiedete sich Carmen Miosga nach 16 Jahren als Moderatorin der tagesthemen.

Es sei eine Welt, "in der gerade wahnsinnig viel kippt und erschüttert wird: der Krieg gegen die Ukraine, die Klimakrise, viele haben existenzielle Nöte", so Miosga. "Wie alles mit allem zusammenhängt, das ist wichtig zu zeigen - mit verschiedenen Blickwinkeln und in unseren guten Momenten mit guten Ideen für Lösungen."

Die besten "carmenesquen" Momente

tagesthemen-Moderator Info Zamperoni dankte seiner Kollegin und ließ noch einmal die besten "carmenesquen" Momente Revue passieren. tagesschau-Chefsprecher Jens Riewa bedauerte, dass es ihm nie gelungen sei, Miosga zu einem gemeinsamen Frühstück zu überreden. Seine Vermutung: Miosga schlafe halt lange, weil sie spät arbeite.

Von Riewa gab es auch einen "Preis für unendliche Sympathie und Empathie" - den tanzenden Comicbeagle "Snoopy", der Miosga zu ihrer nächsten Station begleiten soll: Sie wird Anne Will als Moderatorin der Sonntags-Talkshow im Ersten nachfolgen. Bei den tagesthemen folgt ihr Jessie Wellmer.