Nachfolgerin von Caren Miosga Jessy Wellmer wird neue tagesthemen-Moderatorin Stand: 23.06.2023 14:15 Uhr

Als neue Moderatorin verstärkt Jessy Wellmer das Team der tagesthemen. Sie tritt die Nachfolge von Caren Miosga an, die zum politischen Talk am Sonntagabend wechselt und damit Anne Will ablöst.

Jessy Wellmer wird neue tagesthemen-Moderatorin. Die 43-Jährige ersetzt damit Caren Miosga, die Anne Will im nächsten Jahr als Talkmoderatorin im Ersten ablösen wird, wie die ARD mitteilte. Sie gehört dann neben Ingo Zamperoni und Aline Abboud zum tagesthemen-Team.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl teilte mit: "Mit Jessy Wellmer bekommen die tagesthemen eine versierte und beliebte Journalistin." Sie stamme aus Mecklenburg-Vorpommern, habe sich intensiv mit der Entwicklung Ostdeutschlands beschäftigt und werde auch dieses Jahr das ARD-Programm mit einer persönlichen Reportage aus diesem Teil der Republik bereichern.

Wellmer ist vielen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern durch ihre Moderation der Sportschau im Ersten bekannt. Dort ist sie auch im Mittagsmagazin zu sehen, das der rbb an den MDR abgeben wird.

Seit 2007 bei den tagesthemen

Zum Wechsel von Miosga sagte NDR-Intendant Joachim Knuth, sie sei als Nachfolgerin von Anne Will "die richtige Frau am richtigen Platz". Miosga sei "offen, souverän und unkonventionell".

Die 54-Jährige ist seit 2007 als Moderatorin bei den tagesthemen, damals folgte sie auch auf Anne Will. Davor arbeitete Miosga als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin für mehrere Radiosender und TV-Sendungen.

Auf Wellmer folgt Wagner

Wellmer gibt ihre Moderation bei der Sportschau wiederum an Lea Wagner ab, die seit 2018 für die Sportredaktion des SWR Fernsehens arbeitet. Die 28-Jährige moderiert unter anderem die Sendungen SWR Sport in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Während der Fußball-WM 2022 berichtete Wagner für die ARD aus dem Quartier der deutschen Mannschaft in Katar.

Laut ARD sind die Neubesetzungen Teil einer umfassenden Programmreform, in der auch die eigenen Gesprächssendungen konzeptuell weiterentwickelt werden sollen. Es müssen jetzt noch Gremiumsmitglieder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Personalien zustimmen.