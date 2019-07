Wahl im EU-Parlament Von der Leyen ist EU-Kommissionspräsidentin

Sie ist die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission: Das Europaparlament hat Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt. Das Ergebnis für die CDU-Politikerin fiel knapp aus.

Ursula von der Leyen ist zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Die scheidende deutsche Verteidigungsministerin erhielt im Europaparlament die notwendige absolute Mehrheit. Sie kann damit am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten.

Für die CDU-Politikerin stimmten in geheimer Wahl in Straßburg 383 Abgeordnete. Die notwendige absolute Mehrheit lag bei 374. Insgesamt 327 Parlamentarier stimmten gegen sie. Nach einer knappen Dreiviertelstunde, um 18.42 Uhr, war die Stimmabgabe beendet. Dann wurden die Stimmkarten mehrfach ausgezählt. Um 19.32 Uhr gab Parlamentspräsident David Sassoli das Ergebnis bekannt.

383 EU-Abgeordnete stimmten für von der Leyen, 327 gegen sie.

Erste Frau an der Spitze

"Ich fühle mich so geehrt", erklärte von der Leyen in einer ersten Reaktion. "Das waren definitiv die intensivsten zwei Wochen meines politischen Lebens." Sie bot dem Parlament eine enge Zusammenarbeit an.

Von der Leyen ist die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Sie kann in den nächsten fünf Jahren die politischen Prioritäten der Staatengemeinschaft mit gut 500 Millionen Einwohnern mitbestimmen. In der Kommission, die unter anderem Gesetzesvorschläge macht, hat von der Leyen mehr als 30.000 Mitarbeitern unter sich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, mit von der Leyen werde eine überzeugte und überzeugende Europäerin Kommissionschefin. "Sie wird nun mit großem Elan die Herausforderungen angehen, vor denen wir als Europäische Union stehen." Auch die SPD-Spitze gratulierte und forderte gleichzeitig "mehr sozialen Ausgleich in Europa, eine entschiedene Politik für Klima- und Umweltschutz und eine zukunftsfähige Wirtschaft mit starken Arbeitnehmerrechten".

Zahl der Befürworter von der Leyens zuletzt gestiegen

Zuletzt war von den Sozialdemokraten das Signal gekommen, dass eine Mehrheit dieser Fraktion für von der Leyen stimmen würde. Die 16 deutschen SPD-Abgeordneten hatten dagegen angekündigt, mit Nein zu stimmen. Von der Leyens eigene Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) stand ebenso hinter ihr wie die Liberalen. Grüne, Linke und Rechtspopulisten wollten gegen sie stimmen.

Von der Leyens Aufgaben als EU-Kommissionspräsidentin

16.07.2019, Arndt Brorsen, NDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-568529~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Von der Leyen betont Einheit Europas

Am Vormittag hatte von der Leyen in einer leidenschaftlichen Rede im Europaparlament um Unterstützung gebeten. An der Spitze der Kommission werde sie "die Einheit Europas gegen Versuche der Spaltung und globale Herausforderungen verteidigen".

Als wichtiges Thema nannte sie den Kampf gegen den Klimawandelt. Sie wolle Europa bis 2050 zum "ersten klimaneutralen Kontinent der Welt" machen. Sie kündigte einen "Green Deal für Europa" in ihren ersten 100 Tagen im Amt an. Als weitere Herausforderungen nannte sie die Flüchtlingspolitik, die Digitalisierung und eine faire Unternehmensbesteuerung.

Kritik an Nominierung

Vor der Abstimmung hatten viele Abgeordnete kritisiert, dass von der Leyen keine Spitzenkandidatin zur Europawahl war. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich nicht auf die Spitzenkandidaten Manfred Weber von der EVP und Frans Timmermans von den Sozialdemokraten einigen können und stattdessen überraschend von der Leyen als Kandidatin präsentiert.

Nachfolge in Berlin noch offen

Von der Leyen hatte bereits ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin angekündigt - unabhängig vom Ausgang der Wahl. Diesen Ministerposten hatte sie seit Ende 2013 inne. Die Kanzlerin will schnell über die Nachfolge entscheiden. Diese wichtige Funktion könne man nicht lang offen lassen, sagte Merkel. Einen Nachfolger für von der Leyen nannte sie nicht.