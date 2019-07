Betont locker, dreisprachig und mit gewohntem Nachdruck hat Ursula von der Leyen ihre Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament gehalten. Sie versprach mehr Klimaschutz, Gleichberechtigung und Steuergerechtigkeit.

Mit einem Appell für die europäische Einheit hat Ursula von der Leyen vor dem EU-Parlament für sich geworben. Bei ihrer Rede vor den mehr als 700 Abgeordneten in Straßburg versprach sie, sich bei einer Wahl an die Kommissionsspitze für eine Annäherung einzusetzen. "Wir müssen unsere Einheit wiederentdecken", forderte sie.

Es sei auch den Letzten klar, "dass wir kämpfen müssen für unser Europa", sagte die CDU-Politikerin. Demografischer Wandel, Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel - das seien die Herausforderungen der Zukunft. Nur wenn die Staaten enger zusammenarbeiten würden, seien diese Herausforderungen zu bewältigen.

Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg.

Mehr Klimaschutz, höhere Steuern und Brexit-Aufschub

Für den Fall ihrer Wahl kündigte von der Leyen einen "Green Deal for Europe" an. Dieser Plan solle die EU bis 2050 klimaneutral machen. Sie versprach, das Programm innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit vorzulegen. Außerdem forderte sie eine gerechte Besteuerung von Digitalunternehmen, eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte und mehr Geschlechtergerechtigkeit.

Gleichzeitig betonte sie die Pflicht der EU, im Mittelmeer Menschenleben zu retten. Dafür seien 10.000 Frontex-Grenzwächter bis 2024 nötig. Von der Leyen forderte, das europäische Asylsystem zu reformieren, Staaten an der EU-Außengrenze müssten mehr Hilfe erhalten.

Auch den Brexit thematisierte sie in ihrer Rede. Sie bemängelte, dass der angekündigte EU-Austritt für Unsicherheiten gesorgt habe. Dennoch sei sie bereit, das Austrittsdatum weiter zu vertagen, falls es gute Gründe dafür gebe.

Rede in drei Sprachen, Applaus zum Abschluss

Ihre Rede begann von der Leyen auf Französisch. Danach wechselt sie ins Deutsche, später sprach sie außerdem Englisch. Dass mit ihr eine Frau kandidiere, erfülle sie mit Stolz, sagte sie.

Zum Abschluss ihrer knapp halbstündigen Rede applaudierten die Abgeordneten. Darunter auch Parlamentarier, die ihr kritisch gegenüberstehen.

Vor Beginn ihres Auftritts hatte von der Leyen lächelnd den Plenarsaal betreten und Abgeordnete verschiedener Fraktionen per Handschlag begrüßt.

Weber unterstützt von der Leyen

Noch vor der Rede forderte der frühere EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber die Abgeordneten auf, für von der Leyen zu stimmen. "Wir wollen Stabilität in Europa, wir wollen Handlungsfähigkeit", sagt er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es gehe darum, eine weitere Krisenentwicklung zu verhindern, daher müsse das Parlament die Verantwortung übernehmen. Der CSU-Politiker war Spitzenkandidat der europäischen Konservativen für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, konnte sich bei den EU-Staats- und Regierungschefs aber nicht durchsetzen.

Genug Unterstützer bei geheimer Wahl?

Von der Leyen will am 1. November die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an der Kommissionsspitze antreten. Dafür braucht sie die absolute Mehrheit im EU-Parlament. Das wären derzeit mindestens 374 Ja-Stimmen, wenn von 747 Abgeordneten ausgegangen wird. Abgestimmt wird am Abend.

Nach Einschätzung von Beobachtern kann die bisherige Verteidigungsministerin mit etwa 300 sicheren Ja-Stimmen aus dem konservativen und liberalen Lager rechnen. Für eine Wahl bräuchte von der Leyen folglich noch etwa 60 bis 70 Stimmen zusätzlich aus den anderen Fraktionen. Auch das erscheint durchaus machbar, zumal die Abstimmung geheim ist.

Bekommen könnte sie diese Unterstützung von der sozialdemokratischen S&D-Gruppe, die sich ihr Abstimmungsverhalten - trotz klarem Nein der deutschen Genossen - bis zuletzt offen gehalten hat. Spanische, portugiesische und italienische Sozialisten haben angedeutet, die 60-Jährige unterstützen zu wollen.

Von der Leyen für mehr Frauen in der Kommission

Im Fall ihrer Wahl hat von der Leyen bis zum Herbst Zeit, ihre Kommission zusammenzustellen. Auf die Auswahl der einzelnen Kommissare hat sie dabei keinen Einfluss, denn diese werden von den Mitgliedstaaten nominiert. In ihrer Rede betonte sie, dass sie auf Geschlechterparität achten werde und gegebenenfalls um neue Kandidaten bitten wolle. In der EU-Geschichte seien lediglich 20 Prozent der Kommissare weiblich gewesen. Das müsse sich ändern, forderte von der Leyen.