Gazastreifen Vier weitere israelische Geiseln frei Stand: 25.01.2025 11:24 Uhr

Vier weitere Geiseln sind im Gazastreifen freigelassen worden. Die Terrororganisation Hamas hatte sie zunächst an das Internationale Rote Kreuz übergeben. Inzwischen hat das Militär sie nach Israel gebracht. Es handelt sich um Soldatinnen.

Im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas sind vier weitere Geiseln im Gazastreifen freigelassen worden. Es handelt sich laut Israels Militär um die Soldatinnen Liri Albag, Naama Levy, Karina Ariev und Daniella Gilboa.

Sie waren zunächst in Gaza-Stadt von der Hamas an das Internationale Kommitee des Roten Kreuzes (IKRK) übergeben worden, später dann vom IKRK an die israelische Armee. Wie diese mitteilte, sind die vier jungen Frauen inzwischen in Israel angekommen.

Späherinnen von Militärbasis verschleppt

Sie waren am 7. Oktober 2023 von Hamas-Terroristen von der Militärbasis Nahal Oz, nahe des Gazastreifens, verschleppt worden. Die Hamas veröffentlichte anschließend verstörende Aufnahmen, die die jungen Frauen, damals 18 und 19 Jahre alt, gefesselt, verängstigt und blutüberströmt sowohl bei der Gefangennahme in Israel als auch bei ihrer Ankunft in Gaza zeigen.

Die Soldatinnen gehörten einer Späherinnen-Einheit an, deren Mitglieder vor dem Hamas-Terrorüberfall Vorgesetzte vergeblich vor verdächtigen Aktivitäten im Gazastreifen gewarnt hatten.

Geiseln auf Bühne geführt

Wie bereits bei der Freilassung von drei weiblichen Geiseln vergangene Woche nutzte die Terrororganisation Hamas die Übergabe erneut für eigene Propaganda-Zwecke. Auf Live-Bildern war zu sehen, wie IKRK-Mitarbeiter gemeinsam mit Hamas-Verantwortlichen Unterlagen unterzeichnen, auf einer mitten in Gaza-Stadt errichteten Bühne vor einer Wand mit Propaganda-Botschaften der Hamas. Ehe die Frauen dann in Fahrzeuge des Roten Kreuzes steigen konnten, wurden sie ebenfalls auf die Bühne geführt. Dort winkten sie der auf dem Platz versammelten Menge zu.

Ob die Frauen aus freien Stücken oder unter Drohungen handelten, war unklar. Nach wenigen Minuten verließ der Konvoi des Roten Kreuzes den Platz.

Die Freigelassenen sollten zunächst ärztlich untersucht und laut der Nachrichtenseite ynet nach Ankunft auf israelischem Gebiet direkt ihre Eltern treffen. Anschließend sollen die Frauen dann in eine Klinik bei Tel Aviv gebracht werden, wo sie weitere Angehörige treffen.

Hunderte Menschen versammeln sich in Tel Aviv

Während die Hamas im Gazastreifen die Geiselübergabe inszenierte, hatten sich auf dem als "Geiselplatz" bekannt gewordenen Platz in Tel Aviv Hunderte Menschen versammelt, um die Freilassung in einem Livestream zu verfolgen. Viele hielten Fotos weiterer Geiseln hoch.

Im Gazastreifen werden noch 90 aus Israel Entführte festgehalten, davon sind israelischen Angaben zufolge mehr als 30 für tot erklärt worden.

200 palästinensische Häftlinge sollen frei kommen

Später will Israel palästinensische Häftlinge freilassen. Die Hamas veröffentlichte eine Liste mit 200 Namen. Unter ihnen sind Personen, die zu langen - in vielen Fällen lebenslänglichen - Haftstrafen verurteilt wurden oder bereits seit Langem einsitzen.

70 der 200 Häftlinge würden nach ihrer Freilassung aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland abgeschoben, wie die Hamas mitteilte.