FAQ Neue Corona-Variante Was weiß man über B.1.1.529? Stand: 26.11.2021 12:48 Uhr

Die in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante könnte noch ansteckender sein als die Delta-Variante. Was unterscheidet sie von den bisherigen Varianten und wie gefährlich ist sie? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Veronika Simon, SWR

Wo ist die Variante bisher aufgetaucht?

Das erste Mal nachgewiesen wurde die Variante B.1.1.529 vor kurzem in Botswana. Seitdem scheint sie sich vor allem in Südafrika verbreitet zu haben, besonders viele Fälle wurden in der Provinz Gauteng nachgewiesen. In Hongkong wurde die Virusvariante allerdings auch bei Menschen gefunden, die aus Südafrika eingereist waren.

Viele Länder, darunter auch Deutschland, schränken jetzt die Einreise aus Südafrika ein, um die Verbreitung der Virusvariante einzudämmen.

Wieso ist die Sorge so groß?

In den vergangenen Wochen waren die Infektionszahlen in Südafrika auf einem relativ niedrigen Niveau, doch vor allem in der Provinz Gauteng stiegen die Fallzahlen in kurzer Zeit sehr stark an. Durch Sequenzierungen wurde klar: Fast alle Proben aus dieser Region stammten von einer neuen Variante, B.1.1.529 genannt. Zuvor war hier die Delta-Variante vorherrschend gewesen. Diese Variante setzte sich im vergangenen Jahr auch in Europa durch, sie gilt als deutlich ansteckender als alle vorherigen Varianten des Coronavirus.

Wenn die neue Variante B.1.1.529 in Südafrika in der Lage ist, die Delta-Variante zu verdrängen, könnte das darauf hindeuten, dass sie noch ansteckender ist.

Hartmut Hengel, Leiter der Virologie am Uniklinikum Freiburg, nimmt diese Virusvariante sehr ernst, warnt jedoch vor Alarmismus: "Offenbar hat sich diese Virusvariante in Südafrika schneller verbreitet als die Delta-Variante. Aber es gibt noch keine wissenschaftliche Publikation zu der Ausbreitung, noch sind diese Einschätzungen sehr vorläufig."

Wie unterscheidet sich die Variante von den anderen?

Mit Sorge schauen Fachleute vor allem auf die genetischen Veränderungen des Virus. Denn die neue Variante unterscheidet sich deutlich von den bisherigen: Es wurden allein mehr als 30 Mutationen am Spike-Protein auf der Oberfläche des Virus ausgemacht. Das Spike-Protein spielt eine wichtige Rolle, damit das Virus in die menschlichen Zellen eindringen und sie so infizieren kann. Mutationen am Spike-Protein machten bereits die Delta-Variante ansteckender.

Ein weiteres Problem: Durch die aktuell zugelassenen Impfstoffe wird das Immunsystem darauf trainiert, das Spike-Protein zu erkennen. Wenn sich dieses Protein jedoch stark verändert, könnte das die Wirksamkeit der Impfungen reduzieren.

Wie gefährlich ist die Variante?

Noch ist es zu früh, um sichere Aussagen über die neue Variante zu treffen, erklärt der Virologe Hengel: "Das ist sicher ein sehr auffälliges Virus. Aber insgesamt ist das wissenschaftliche Wissen um diese Variante noch sehr gering." Noch können Fachleute nicht sicher sagen, ob die Variante wirklich ansteckender ist als zum Beispiel die Delta-Variante. Dafür ist die Datenlage noch zu dünn.

Es kann auch noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob Menschen, die sich mit der neuen Variante anstecken, schwerer erkranken. Unklar ist zudem, ob die Impfungen weiterhin effektiv gegen diese Variante schützen.

"Man muss das Virus ernst nehmen. Aber man muss auch sagen: Wir wissen noch sehr wenig. Und nicht alle Virus-Varianten, die von der WHO als "besorgniserregend" eingestuft worden sind, haben uns in Deutschland schwer zu schaffen gemacht", so Hengel. Wichtig sei jetzt, bei der Impfkampagne nicht nachzulassen.

Auch andere Experten fordern neben der genauen Beobachtung der Ausbreitung des Virus weitere Anstrengungen, um die Impfquote in betroffenen Ländern wie Südafrika deutlich zu heben.