US-Außenminister in der Türkei Blinken wirbt für schnelle NATO-Erweiterung Stand: 20.02.2023 14:24 Uhr

US-Außenminister Blinken hat in Ankara für einen schnellen NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands geworben. Beide Länder seien in der Sache bereits auf die Türkei zugegangen, sagte er. Seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu geht das nicht weit genug.

US-Außenminister Antony Blinken hat bei einem Besuch in der Türkei für eine baldige Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO geworben. Die USA unterstützten eine Aufnahme "so schnell wie möglich", sagte er bei einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Die beiden nordeuropäischen Länder seien in der Sache bereits mit konkreten Schritten auf die Türkei zugegangen.

Cavusoglu sagte, er erkenne an, dass Schweden Forderungen Ankaras teilweise entgegen gekommen sei. Es müsse aber mehr tun, um "unser Parlament und Volk zu überzeugen". In Schweden hielten sich "leider" noch immer Unterstützer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK auf. Sie rekrutierten Leute, finanzierten Terrorakte und sie machten Terrorpropaganda in Schweden, weil sie nicht wollen, dass Schweden NATO-Mitglied werde, sagte Cavusoglu.

Türkei fordert Zustimmung zu Kampfjet-Lieferung

Der Außenminister erklärte zudem, die Türkei könnte bereit sein, den Beitritt Finnlands vor dem Schwedens zuzustimmen. Beide Länder hatten im Mai 2022 nach jahrzehntelanger Neutralität unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Aufnahme in die NATO beantragt. Dieser müssten aber alle Mitglieder der Militärallianz zustimmen.

Cavusoglu appellierte bei seinem Treffen mit Blinken an den US-Kongress, der Lieferung von F-16-Kampfjets an die Türkei zuzustimmen. Diese Vereinbarung habe nichts mit der NATO-Norderweiterung zu tun, sagte er. Anfang Februar hatte eine Gruppe von US-Senatoren Einwände gegen ein Rüstungsgeschäft mit der Türkei angemeldet, solange das Land den Beitritt von Schweden und Finnland blockiert. Blinken sagte dazu nun, die US-Regierung unterstütze die Aufrüstung bestehender F-16-Kampfjets und die Bereitstellung neuer Jets, auch aus eigenem Interesse.