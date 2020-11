Anschlag in Wien Innenminister meldet 14 Festnahmen

Nach dem Anschlag von Wien hat die Polizei bei Hausdurchsuchungen 14 Menschen vorläufig festgenommen. Laut Innenminister Nehammer gehen die Ermittler aber von einem Einzeltäter aus. Unter den Toten ist auch eine Deutsche.

Im Zuge der Ermittlungen nach dem Terroranschlag in der österreichischen Hauptstadt sind 14 Personen vorläufig festgenommen worden. Der österreichische Innenminister Karl Nehammer sagte bei einer Pressekonferenz in Wien, die Festgenommenen würden vernommen. Insgesamt seien 18 Wohnungen und Häuser durchsucht worden. Hinweise auf die Adressen habe die Durchsuchung der Wohnung des Attentäters ergeben, der von der Polizei erschossen worden war.

Ermittler gehen inzwischen von Einzeltäter aus

Die Polizei hatte gestern Abend darum gebeten, Handyvideos und -fotos nicht in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, sondern auf einer Polizeiseite im Internet hochzuladen. Laut Innenminister Nehammer kamen 20.000 Datensätze zusammen. Deren bisherige Auswertung habe keinen Hinweis auf einen weiteren Täter ergeben. Noch seien aber nicht alle Videos ausgewertet. Deswegen bleibe die Sicherheitsstufe hoch.

Österreichs Innenminister Nehammer geht von einem Einzeltäter aus.

Unter den Todesopfern auch eine Deutsche

Bei dem Anschlag tötete der Attentäter nach neuesten Erkenntnissen vier Menschen, 22 wurden verletzt. Die gestiegene Verletztenzahl erklärte der Innenminister damit, dass Rettungsdienste extrem schnell gehandelt hätten und Verletzte in verschiedene Krankenhäuser in Wien verbracht hätten. So seien einige erst heute als Anschlagsopfer registriert worden. Unter den Todesopfern ist auch eine Deutsche, wie Außenminister Maas twitterte.

Christian Limpert, ARD Wien, über den mutmaßlichen Täter

tagesschau 17:00 Uhr, 03.11.2020





"Terrorist hat die Justiz getäuscht"

Nehammer forderte eine Überprüfung der Justizpraxis, nach denen verurteilte Straftäter vorzeitig aus der Haft entlassen werden können. nach seinen Worten war der Attentäter zu 22 Monaten Haft verurteilt worden, weil er sich dem "Islamischen Staat" habe anschließen wollen. Die vorzeitige Entlassung war möglich gewesen, weil der Mann an einem Deradikalisierungsprogramm teilgenommen hatte. "Der Terrorist hat es geschafft, die Justiz zu täuschen," sagte Nehammer.

Bundeskanzler Kurz ruft zum Kampf gegen Islamismus auf.

Rede an die Nation von Kanzler Kurz

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz rief in einer Rede an die Nation zu einem entschlossen Kampf gegen den Islamismus auf. Der Mord an Passanten und Restaurant-Besuchern sei kaltblütig gewesen. "Der Anschlag hat uns und unserer freien Gesellschaft gegolten", sagte Kurz. Er kündigte an, die Hintermänner des Attentats ausfindig zu machen: "Wir treten dem Extremismus mit allen Mitteln entgegen."

Kurz warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft. "Es muss uns stets bewusst sein, dass dies keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist", sagte er. Es sei vielmehr ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glaubten, und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschten. Religion und Herkunft dürften nie Hass begründen. "Wir werden uns von den Terroristen nicht einschüchtern lassen", sagte Kurz.

Österreichs Kanzler Kurz spricht von islamistischem Terroranschlag in Wien

tagesschau 14:00 Uhr, 03.11.2020, Nikolaus Neumaier, ARD Wien





Der Bundeskanzler stufte die Attacke als "eindeutig islamistisch" ein. "Wir werden die Opfer des gestrigen Abends niemals vergessen und gemeinsam unsere Grundwerte verteidigen", sagte Kurz an die Adresse der in Österreich lebenden Menschen. Die österreichische Regierung beschloss eine dreitägige Staatstrauer.

Die Attacke hatte gegen 20 Uhr im Ausgehviertel Bermuda-Dreieck begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei mildem Wetter viele Menschen unterwegs waren. Der Attentäter war laut Innenministerium mit einem Sturmgewehr, einer Faustfeuerwaffe und einer Machete bewaffnet. Die Polizei erschoss den Mann nach neun Minuten. Der 20-jährige hatte einen österreichischen und einen nordmazedonischen Pass.

Österreichischer Bundeskanzler Kurz zum Terroranschlag in Wien

tagesschau 01:05 Uhr, 03.11.2020





Solidaritätsadressen für Österreich kamen aus ganz Europa. "Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und Opfern in diesen schweren Stunden", erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Es fügte hinzu: "Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll." Das Ministerium rief deutsche Staatsbürger in Wien auf, an einem sicheren Ort zu bleiben, bis es Entwarnung gebe.

Weltweite Anteilnahme

Die EU verurteilte den Anschlag als "feigen Angriff". Ratspräsident Charles Michel erklärte im Onlinedienst Twitter, die Tat habe sich gegen "das Leben und unsere menschlichen Werte" gerichtet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, Europa stehe "voller Solidarität an Österreichs Seite".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hob hervor, dass "ein befreundetes Land" und "Europa" angegriffen worden seien. "Wir werden nicht zurückweichen", twitterte er. In Frankreich waren in den vergangenen Wochen zwei mutmaßlich islamistisch motivierte Anschläge bei Paris und in Nizza verübt worden, bei denen ein Lehrer und drei Kirchenbesucher getötet worden waren.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. November 2020 um 16:00 Uhr.