Spanien Waldbrand wütet an Costa del Sol Stand: 09.06.2022 11:35 Uhr

An der Costa del Sol im Süden Spaniens brennen erneut Wälder. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten, Tausende Menschen in der beliebten Urlaubsregion mussten evakuiert werden.

Mehr als 3000 Menschen sind in der vergangenen Nacht wegen eines Waldbrandes an der südspanischen Costa del Sol in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war am Mittwoch aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen und bedroht nun vor allem die 8000-Einwohner-Gemeinde Benahavis sowie das 300-Einwohner-Dorf Pujerra. Beide Orte liegen rund 100 Kilometer entfernt von der Großstadt Málaga. Ob Touristen von den Evakuierungen betroffen waren, ist nicht bekannt - die Region gilt als Urlauber-Hochburg.

Menschen beobachten die Rauchschwaden des Waldbrandes im Dorf Pujerra. Bild: REUTERS

Hitze, Trockenheit und Winde erschweren Löscharbeiten

Etwa 500 Angehörige der Feuerwehr, des Zivilschutzes und der Militärischen Nothilfeeinheit UME sind in der Region im Einsatz, wie der Notdienst der Region Andalusien auf Twitter mitteilte. Drei Feuerwehrleute seien beim Kampf gegen die Flammen verletzt worden, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf Regionalpolitiker.

Die Hitze von mehr als 30 Grad, die Trockenheit und starke Winde erschwerten die Löscharbeiten in dem ohnehin schwer zugänglichen Gebiet. Man erwarte aber im Laufe des Tages schwächere Winde und eine Besserung der Lage. Gebäude wurden den amtlichen Angaben zufolge vorerst nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bewohner der Sierra Bermeja hätten erneut "eine schwierige Nacht" erlebt, schrieb Ministerpräsident Pedro Sánchez auf Twitter. Das betroffene Gebiet war erst im September vergangenen Jahres von einem sechstägigen Waldbrand verwüstet worden. Damals wurden mehr als 9000 Hektar Wald zerstört - eine Fläche von etwa 13.000 Fußballfeldern. Die Behörden waren damals überzeugt, dass das Feuer das Werk von Brandstiftern war. Die Täter konnten aber nicht ermittelt werden.