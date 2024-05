Attentat auf slowakischen Premier Fico ist wohl außer Lebensgefahr Stand: 16.05.2024 09:19 Uhr

Fünf Mal wurde auf den slowakischen Premier Fico geschossen. Inzwischen befindet er sich nach einer mehrstündigen Operation wohl außer Lebensgefahr. Nach dem Attentat kommt die Regierung zu einer Sondersitzung zusammen.

Nachdem er bei einem Attentat durch fünf Schüsse verletzt wurde, ist der slowakische Regierungschef Robert Fico inzwischen wohl außer Lebensgefahr. Die Operation des Premierministers sei gut verlaufen und er befinde sich "im Moment nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand", sagte der slowakische Umweltminister Tomas Taraba, einer von vier Stellvertretern Ficos, gegenüber der BBC.

Verteidigungsminister Robert Kalinak bezeichnete Ficos Zustand als "stabilisiert, aber weiterhin ernst". Eine Krankenhaussprecherin teilte mit, Fico sei fünf Stunden lang operiert worden.

Polizisten warten vor dem Krankenhaus, in dem Fico behandelt wird.

Mehrstündige Notoperation

Das Attentat ereignete sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Stadt Handlova, rund 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava. Laut Innenminister Matus Sutaj Estok feuerte der Täter fünf Schüsse auf Fico ab, einer habe ihn in den Bauch getroffen. Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.

Fico wurde per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen und musste sich dort einer mehrstündigen Notoperation unterziehen.

Polizei vermutet politisches Motiv

Laut Verteidigungsminister Robert Kalinak bestehe "kein Zweifel, dass das Attentat einen politischen Hintergrund hatte". Kurz nach dem Attentat tauchte ein geleakter Videomitschnitt in slowakischen Medien auf, der das erste Verhör der Polizei mit dem 71 Jahre alten Verdächtigen zeigen soll - einem Amateur-Schriftsteller und ehemaligen Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes aus dem Westen des Landes. Laut Medienberichten besaß er aufgrund dieser Tätigkeit einen Waffenschein. Er sei nicht einverstanden mit der Politik der Regierung, hört man ihn im Mitschnitt sagen, dessen Echtheit aber nicht bestätigt ist.

Sondersitzung von Regierung und Sicherheitsrat

Die slowakische Regierung hat für den Vormittag eine Sondersitzung einberufen. Zeitgleich soll auch der nationale Sicherheitsrat über die Lage beraten. ihm gehören neben dem Regierungschef die Minister für Inneres und Verteidigung sowie weitere Minister aller drei Koalitionsparteien an. Bereits am Mittwoch hatte Innenminister Estok erhöhte Schutzmaßnahmen für Politiker und Journalisten infolge des Attentats angekündigt.

Das Attentat auf Fico ist das erste auf einen Politiker in der Geschichte der Slowakei. Seit Oktober ist der russlandfreundliche Premier wieder im Amt, schon zum vierten Mal, mit einem gemäßigter auftretenden linken Regierungspartner und einer kleinen rechtsnationalen Partei. Die liberale pro-europäische Opposition sieht seitdem den Rechtsstaat und die Pressefreiheit in Gefahr. Sie organisiert regelmäßig regierungskritische Proteste.

Am Tag des Attentats wollte sie gegen die geplante Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Medien demonstrieren. Doch nun haben die meisten Parteien alle Proteste und Veranstaltungen vor der Europawahl in der Slowakei bis auf weiteres abgesagt.

Europäische Politiker reagieren entsetzt

Der Angriff löste international Bestürzung aus. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach auf der Plattform X von einem "feigen Attentat", das ihn sehr erschüttere. "Gewalt darf keinen Platz haben in der europäischen Politik", so Scholz weiter. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, verurteilte den Angriff auf X als "abscheulich".

Auch US-Präsident Joe Biden verurteilte die "schreckliche Gewalttat". "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und dem slowakischen Volk", hieß es aus dem Weißen Haus. Russlands Präsident Wladimir Putin ließ mitteilen: "Ich kenne Robert Fico als mutigen und willensstarken Mann. Ich hoffe sehr, dass diese Eigenschaften ihm helfen, diese schwierige Situation zu überstehen."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj und weitere europäische Spitzenpolitiker reagierten ebenfalls schockiert auf das Attentat. Polens Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X: "Robert, meine Gedanken sind in diesem sehr schwierigen Moment bei dir."

Mit Informationen von Marianne Allweiss, ARD Prag