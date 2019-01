Machtkampf in Venezuela Europäer stellen Ultimatum

Die Bundesregierung, Frankreich und Spanien sprechen sich dafür aus, in Venezuela binnen einer Woche Wahlen auszurufen. Sonst sei man bereit, Parlamentschef Guaido als Interimspräsidenten anzuerkennen.

Im Machtkampf in Venezuela erhöhen Deutschland, Frankreich und Spanien den Druck auf Staatschef Nicolas Maduro. Die drei europäischen Länder kündigten an, Oppositionsführer Juan Guaido als neuen Interims-Staatschef des südamerikanischen Landes anzuerkennen, sollte Maduro nicht binnen einer Woche Neuwahlen ausrufen.

"Das Volk Venezuelas muss frei und in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können", twitterte die stellvertretende deutsche Regierungssprecherin Martina Fietz. "Werden nicht binnen acht Tagen Wahlen angekündigt, sind wir bereit, Juan Guaido als Interimspräsidenten anzuerkennen, der einen solchen politischen Prozess einleitet."

Ankündigung auch von Macron und Sanchez

Inhaltsgleich äußerten sich der französische Präsident Emmanuel Macron und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez. Macron schrieb auf Twitter: "Das venezolanische Volk muss frei über seine Zukunft entscheiden können. Frankreich arbeite mit den europäischen Partnern zusammen.

Am Freitag hatten EU-Diplomaten in Brüssel mitgeteilt, eine in diese Richtung gehende gemeinsame Erklärung der 28 EU-Mitgliedstaaten befinde sich in der Abstimmung.

USA erkannten Guaido bereits an

Maduro hatte am 10. Januar offiziell seine zweite Amtszeit angetreten. Der größte Teil der Opposition hatte die Präsidentschaftswahl vom Mai 2018 aber boykottiert und erkennt das Ergebnis nicht an.

Aufgrund der andauernden Proteste gegen Maduro und angesichts der schweren Wirtschaftskrise hatte sich Guaido am Mittwoch inmitten Zehntausender demonstrierender Regierungsgegner in seiner Funktion als Präsident des Parlaments selbst zum Staatsoberhaupt ausgerufen und war bereits von einigen Ländern wie den USA anerkannt worden.

Die US-Regierung kündigte zudem an, den finanziellen Druck auf Maduro weiter zu erhöhen.