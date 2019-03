Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela Cúcuta am Anschlag

Tausende Menschen suchen in der kolumbianischen Grenzstadt Zuflucht und Hilfe vor der Krise in Venezuela. Die Belastungen für die Bewohner steigen. Der soziale Frieden ist in Gefahr.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Buenos Aires

Sie hat ihre fünfjährige Tochter bei der Oma in Venezuela gelassen, ist hochschwanger sieben Stunden im Bus gereist, um ihr zweites Kind gesund auf die Welt bringen zu können - auf der anderen Seite der Grenze, in Kolumbien.

"Ich bin hier, weil du in Venezuela nicht mehr richtig behandelt werden kannst, eine Bekannte von uns ist gestorben, weil es bei der Geburt Komplikationen gab und die Materialien fehlten", sagt Maria Liz Nava. "Du musst ja alles selber mitbringen, aber Medikamente und Materialien gibt es nur auf dem Schwarzmarkt und zu horrenden Preisen."

Die junge Frau aus Mérida ist eine von 30 Venezolanerinnen, die an diesem Tag vor der Entbindungsstation in Cúcutas Uniklinik warten. Die meist haben zuvor noch nie eine Ultraschalluntersuchung gemacht - das leisten in Venezuela meist nur noch teure Privatpraxen.

Flüchtlinge in Cúcuta.

Mangelernährung, Masern, Dyphterie

Hier in Cúcutas staatlichem Krankenhaus werden Notfälle umsonst betreut - und es sind nicht nur Schwangere die kommen, sagt Klinikdirektor Juan Augustin Ramírez Montoya.

"Das steigt exponentiell an und es werden jedes Jahr mehr. Darunter viele Risikoschwangerschaften, weil die Frauen nie untersucht wurden, unter Mangelernährung leiden", so der Arzt. "Daneben gibt es plötzlich wieder Krankheiten wie Masern und Dyphterie, und viele Fälle von Syphilis. Meine Leute arbeiten jetzt schon am Limit. Denn natürlich lassen wir niemand auf der Straße sitzen, das bringt uns zwar Lob und Schulterklopfen ein, aber davon zahle ich keine Überstunden und Löhne."

25.000 Venezolaner hat die Notaufnahme in den letzten drei Jahren aufgenommen, seit Monaten werden dort regelmäßig doppelt so vielen Patienten behandelt wie vorgesehen - bei gleicher Belegschaft. Im Haushalt von Cúcutas größte Klinik klafft ein Loch von umgerechnet fast 12 Millionen Euro. Und was für das Krankenhaus gilt, gilt für den Rest der Grenzstadt - in die im Schnitt, jeden Tag, 35.000 Venezolaner pendeln, jeder Zehnte um zu bleiben.

Große Hilfsbereitschaft

"Die kolumbianische Regierung kommt für Notfälle von Migranten auf, finanziert wird das vom Budget, das für Arme, Vertriebene und Menschen ohne Versicherung vorgesehen ist, heißt: Arme konkurrieren mit den Migranten um das wenige, was da ist, denn der Staat ist in Cúcuta seit Jahrzehnten kaum präsent. Hier kommen gerade zwei Krisen zusammen", sagt Oscar Javier Calderón vom Migranten-Netzwerk der Jesuiten, eine von Dutzend kirchlichen Organisationen, die Hilfe leisten.

Genauso wie internationale Hilfsorganisationen, der örtliche Exilverein der Venezolaner, lokale Unternehmen oder einfache Nachbarn - die Solidarität ist enorm, schließlich flohen einst Tausende Kolumbianer vor dem Bürgerkrieg ins Nachbarland - und Cúcutas Wirtschaft lebt fast ausschließlich vom Handel mit Venezuela.

Doch der soziale Frieden hängt an einem seidenen Faden: "Ja, langsam ist man das Ganze Leid, man kommt an eine Straßenecke und sofort stürmen, fünf, acht, zehn Venezolaner auf dich zu, bitte um Almosen. Sie arbeiten für jeden Preis und jeder hat eine herzzerreißende Geschichte zu erzählen. Ich helfe ja, aber ich hab ja selbst nichts. Und manche nutzen dich auch aus, um zu stehlen. Die Stadt versinkt in einem großen Chaos", so denkt nicht nur Carlos Durán, der einen Autoteilehandel leitet.

Kritik vom Bürgermeister

Mit Venezuelas Absturz, brachen auch seine Geschäfte ein - inzwischen blühen in der Stadt vor allem noch Schmuggel und Schwarzmarkt. Viele fühlen sich von der Regierung in Bógota alleine gelassen - als Präsident Ivan Duque vor einem Monat in der Stadt war, um Seite an Seite mit Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó zu fordern, Lkw mit ausländischen Hilfsgütern ins Nachbarland zu lassen, erboste sich Bürgermeister César Rojas im lokalen Stadtfernsehen:

"Wir sehen die Krise in Venezuela, wir spüren sie jeden Tag, aber es gibt hier auch interne Probleme, für die sich niemand interessiert", so das Stadtoberhaupt. "Nun hat sich das Drama in Venezuela noch einmal verschärft und unsere Schwierigkeiten sind auch nicht weniger geworden, im Gegenteil. Es gibt große Arbeitslosigkeit, aber keine Perspektiven, keine Lösungsansätze für Cúcuta."

Maria Liz Nava hat in Cúcutas Uniklinik inzwischen ein kleines Mädchen auf die Welt gebracht. Dort werden schon jetzt mehr venezolanische als kolumbianische Babys geboren.