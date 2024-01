Berichte USA greifen erneut Huthi-Ziele im Jemen an Stand: 13.01.2024 04:31 Uhr

Im Jemen hat es nach den Luftangriffen der USA und Großbritanniens auf Stellungen der Huthi-Rebellen offenbar neue Angriffe gegeben. Das berichteten sowohl Huthi-Medien als auch US-Fernsehsender in der Nacht.

Im Jemen hat es nach Angaben von Huthi-Medien neue Angriffe gegeben. Der von den Huthis betriebene Fernsehsender Al-Masirah berichtete am frühen Morgen von "einer Reihe" von Angriffen der USA und Großbritanniens. Dabei sei mindestens ein Ziel in der Hauptstadt Sanaa getroffen worden.

Der US-Nachrichtensender CNN berichtete derweil unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter, die USA hätten eine von der Miliz genutzte Radarstation attackiert. Auch der US-Fernsehsender ABC und die "New York Times" berichteten von erneuten Angriffen, die einer Radaranlage gegolten hätten.

Auswertung der Militärschläge der vergangenen Nacht läuft noch

Die USA und Großbritannien hatten erst in der Nacht zum Freitag mit Unterstützung anderer Verbündeter einen Militärschlag gegen die Huthi durchgeführt. Es war eine Reaktion auf wiederholte Angriffe der Huthi auf internationale Handelsschiffe im Roten Meer.

Die Verbündeten hätten bei dem Schlag in der Nacht zum Freitag knapp 30 militärische Standorte der Huthi angegriffen, sagte Generalleutnant Douglas Sims, der im Pentagon militärische Operationen verantwortet. Die Auswertung sei noch nicht abgeschlossen. Er wisse aber, dass die Fähigkeiten der Rebellen für weitere Angriffe geschwächt worden seien.

Sims sagte weiter, bei den Angriffen seien etwas mehr als 150 Arten von Munition eingesetzt worden. Nach Angaben der Huthi wurden bei den Angriffen fünf ihrer Mitglieder getötet. Sechs weitere seien verletzt worden. Die Angriffe trafen demnach die Hauptstadt Sanaa sowie die Provinzen Hudaida, Tais, Hajjah und Saada.

Die Huthi hatten Vergeltung angekündigt und erklärt, ihre Angriffe auf angeblich mit Israel in Verbindung stehende Handelsschiffe im Roten Meer fortzusetzen. Seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen die Huthi immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Große Reedereien meiden die Route zunehmend.

US-Marine: Schiffe sollen Teile des Roten Meeres meiden

Vor den neuerlichen Angriffen auf Huthi-Stellungen im Jemen hatte die US-Marine am Freitag unter amerikanischer Flagge segelnde Schiffe aufgefordert, sich in den nächsten 72 Stunden von Gebieten rund um den Jemen im Roten Meer und im Golf von Aden fernzuhalten.

Das US-Militär und das Weiße Haus erklärten, dass sie mit einem möglichen Gegenschlag der Huthis nach den alliierten Luftangriffen auf deren Einrichtungen im Jemen rechneten. US-Präsident Joe Biden deutete am Freitag wiederum an, dass sich die Rebellen auf weitere potenzielle Militärschläge gefasst machen müssten, falls sie ihr "ungeheuerliches Verhalten" fortsetzten.

Russland verurteilt in UN-Sicherheitsrat Angriffe

Am Abend hatte Russland, das seit knapp zwei Jahren einen großangelegten, brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, die Angriffe der USA und Großbritanniens auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates scharf verurteilt.

Die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward sagte dagegen, die Streitkräfte ihres Landes hätten "begrenzte, notwendige und angemessene Schritte der Selbstverteidigung" unternommen. "Bei diesem Einsatz wurde besondere Sorgfalt darauf gelegt, das Risiko für Zivilisten zu minimieren."

Guterres mahnt Einhaltung der UN-Resolution

Die UN-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, sagte vor dem Sicherheitsrat, die Schiffe keines Landes seien vor Angriffen der Huthi im Roten Meer sicher. "Ob ein Schiff unter US-Flagge oder der Flagge eines anderen Landes fährt - alle unsere Schiffe sind angreifbar." Thomas-Greenfield sagte zudem, ohne die Unterstützung des Iran wären die Huthi-Rebellen kaum in der Lage, Handelsschiffe im Roten Meer anzugreifen.

Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hatte am Mittwoch in einer Resolution ein Ende der Huthi-Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer gefordert und das Recht der Mitgliedstaaten festgehalten, Schiffe gegen solche Angriffe zu verteidigen.

Am Freitag hatte UN-Generalsekretär António Guterres von allen Seiten die Einhaltung der Resolution gefordert. Die Angriffe der Huthi auf Handelsschiffe seien nicht akzeptabel, sagte Guterres in New York laut Mitteilung. Die Rebellen müssten sich an eine diese Woche vom UN-Sicherheitsrat verabschiedete Resolution halten, die eine sofortige Einstellung dieser Angriffe fordert.

Gleichzeitig müssten sich aber auch alle UN-Mitgliedstaaten, die ihre Schiffe verteidigten, an internationales Recht halten, so wie es auch in der Resolution dargelegt sei, sagte Guterres weiter. Er forderte alle Beteiligten auf, die Situation nicht noch weiter zu eskalieren.

USA: "Suchen nicht den Konflikt mit dem Iran"

Nach den Bombardements versicherten die USA, dass sie nicht auf einen bewaffneten Konflikt mit Teheran zusteuern wollen. "Wir suchen nicht den Konflikt mit dem Iran. Wir suchen nicht die Eskalation", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, dem Fernsehsender MSNBC. Kirby fügte hinzu, dass es "keinen Grund" für eine weitere Eskalation der Lage über die Entwicklungen der "vergangenen wenigen Tage hinaus" gebe.

Der Iran hatte die Angriffe auf die Huthi-Stellungen scharf verurteilt. Außenamtssprecher Nasser Kanani sprach von einer "willkürlichen Aktion", einem "Verstoß" gegen das Völkerrecht und einer Verletzung der Souveränität des Jemen. Die Miliz selbst drohte nach den Angriffen mit Vergeltung.

USA verhängen Sanktionen

Am Freitag hatte die US-Regierung als Reaktion auf die wiederholten Angriffe auf Handelsschiffe zudem weitere Sanktionen verhängt. Wie das US-Finanzministerium mitteilte, richten sich die Maßnahmen gegen vier Handelsschiffe und zwei in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen. Die USA werfen ihnen vor, die Huthi mit Geld aus dem Verkauf und Versand iranischer Waren zu versorgen.

"Die Vereinigten Staaten gehen weiterhin gegen die illegalen iranischen Finanznetzwerke vor, die die Huthi finanzieren und ihre Angriffe erleichtern", teilte die US-Regierung mit. Man werde "alle verfügbaren Maßnahmen ergreifen, um diese destabilisierenden Aktivitäten der Huthi und ihre Bedrohungen für den Welthandel zu stoppen."

Nach den Angriffen der USA und weiterer Verbündeter gingen in der jemenitischen Stadt Sanaa Zehntausende Menschen auf die Straße.

Massenproteste im Jemen

Am Freitag gingen Zehntausende Menschen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa auf die Straße, um gegen die Angriffe der USA, Großbritanniens und weiterer Verbündeter gegen Huthi-Stellungen im Jemen zu demonstrieren. Der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah zeigte Bilder, wie sich Zehntausende in der Hauptstadt Sanaa versammelten. Wütende Demonstranten riefen demnach: "Wir lassen uns nicht entmutigen. Lass es einen großen Weltkrieg geben!"

Sanaa steht unter der Kontrolle der Huthi-Miliz. Auch in der Rebellenhochburg Saada im Norden des Landes soll es zuvor Demonstrationen gegeben haben. Bereits in den vergangenen Wochen war es immer wieder zu Protesten in von Huthi kontrollierten Gebieten im Jemen gekommen. Die Rebellen rufen regelmäßig zu Kundgebungen im Anschluss an das Freitagsgebet auf.