Nahost-Krieg Niederländerin soll UN-Gaza-Hilfe koordinieren Stand: 27.12.2023 02:24 Uhr

Die niederländische Politikerin Kaag soll ab Januar für die UN die humanitäre Hilfe für Notleidende im Gazastreifen koordinieren. Die Personalie folgt auf Verlangen des Weltsicherheitsrates in einer kurz vor Weihnachten verabschiedeten Resolution.

Auf die Niederländerin Sigrid Kaag wartet eine herausfordernde Aufgabe. Unter Kriegsbedingungen soll sie mit ihrem Team Hilfslieferungen nach Gaza erleichtern, koordinieren, überwachen und überprüfen. Zudem soll sie einen UN-Mechanismus etablieren, um humanitäre Hilfslieferungen über Staaten, die nicht am Konflikt beteiligt sind, zu beschleunigen.

Die 62-jährige Kaag war zuletzt stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin der Niederlande. Zuvor hatte sie jahrelang für verschiedene UN-Hilfsorganisationen in Nahost gearbeitet. Sie spricht sechs Sprachen fließend, eine davon ist Arabisch.

Posten ist Teil der UN-Resolution

Ihr künftiger Posten ist Teil der Gaza-Resolution, die der Sicherheitsrat vergangenen Freitag, nach mühsamen Verhandlungen verabschiedet hat. Er ist geschaffen worden, da die Israelis Sorge haben, im Zuge der Hilfslieferungen könnten Waffen und Benzin für die Hamas nach Gaza geschmuggelt werden.

Nach deren Angriff von Anfang Oktober mit 1.200 Toten hat Israel als Vergeltung den Gazastreifen von jeglichen Lieferungen abgeschnitten und greift das Gebiet seitdem aus der Luft und am Boden an, mit dem erklärten Ziel, die Hamas zu vernichten. Nach Aussage des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei den israelischen Angriffen mehr als 20.000 Menschen getötet. Wobei das von der Hamas geleitete Ministerium nicht nach Soldaten und Zivilisten unterscheidet und die Zahlen nicht unabhängig überprüft werden können.