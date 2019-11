Tesla hat den „Cybertruck“ präsentiert: einen futuristischen Pick-Up Truck. Tesla will kein Autohersteller sein, sondern Träume verkaufen. Das Fahrzeug soll sich auch im All bewähren können.

Von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

Man nehme die Autos aus den "Mad Max"-Filmen, die fliegenden Taxis aus "Blade Runner" und vielleicht eine Prise Inspiration von der US-Armee. Der Mix daraus ergibt den "Cybertruck" - das neuste E-Auto aus der Schmiede von Tesla.

"Sieht einmalig aus", kommentierte Tesla Chef Elon Musk die Vorstellung des silberfarbenen Pick-Ups. Der Truck sieht im Gegensatz zu den sonst eher runden, aerodynamisch-anmutenden Tesla Modellen aggressiver aus, kantiger, bulliger. Bei diesem Auto hätten sie komplett designmäßig umgedacht, erklärt Musk. Das Gehäuse des "Cybertrucks" sei aus extrem harten, rostfreien Stahl gefertigt. Es diene als eine Art Exoskelett.

Tesla-Chef Elon Musk stellte den futuristisch aussehenden Elektro-Pickup vor.

Tesla ist kein Autobauer im herkömmlichen Sinne, das macht Musk bei seinen Präsentationen gerne auf unkonventionelle Art und Weise klar. Zum Beweis, wie fest dieses neue Außenskelett ist, lässt er Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen mit einem Vorschlaghammer auf die Wagentür einhämmern, ohne dass man eine Delle sehen kann.

Aber auch auf der Straße soll das Auto überzeugen und in der besten Ausstattung sogar schneller starten als ein Porsche. Die Reichweite soll mit einer Batterieladung 800 Kilometer betragen.

Dass Tesla das Auto in seiner SpaceX Dependance in Los Angeles enthüllt und nicht bei der gerade stattfindenden Auto Show, verrät ebenfalls viel darüber, wie Tesla sich selbst sieht: Weniger als Autohersteller, sondern auch ein bisschen als Traumfabrik und als Unternehmen, das vor allem coole Produkte auf dem Markt werfen will.

Die Begeisterung ist im Publikum spürbar. "Nimm' mein Geld", ruft ein Journalist Musk zu. Der grinst. Mission erfüllt, die Welt redet wieder über Teslas neuste Innovation.

40.000 Dollar für das Einsteigermodell

Trotzdem will der kalifornische Konzern auch Autos verkaufen. Dass Tesla nach dem etwas kleineren "Modell 3" nun wieder ein großes Auto anbieten möchte, ist für den US-Markt folgerichtig, denn in den USA machen Pick-Ups etwa 15 Prozent im Automarkt aus. Bei den Amerikanern heißt es nach wie vor "bigger is better".

Dabei soll der Preis noch relativ moderat ausfallen. Um die 40.000 Dollar (36.000 Euro) soll das Einsteigermodell kosten.

Ob die Welt das futuristische Gefährt überhaupt braucht? Eigentlich egal, denn Musk hat Größeres mit dem "Cybertruck" vor. Wie schon der Name etwas verrät, geht es um nichts weniger als die Zukunft. Das Material sei das selbe wie bei den SpaceX Rakete, also weltraumtauglich. Sollte es mit Musks angepeilter Marsmission klappen, sei der "Cybertruck" als Marsgefährt fest eingeplant.