In Taiwan gibt es laut Statistik nur etwa 300 Corona-Infizierte. Und das, obwohl viel getestet wird und Zehntausende im Nachbarland China arbeiten. Wie macht Taiwan das und warum beachtet die WHO dies kaum?

Von Kathrin Erdmann, ARD-Ostasienstudio

Die taiwanische Regierung ist sauer. Obwohl sie zu den Gründungsmitgliedern der Weltgesundheitsorganisation WHO gehört, hat sie seit vielen Jahren nur Beobachterstatus. Das liegt am Druck aus China, das einen vollwertigen Beitritt seit Jahren boykottiert.

Doch damit nicht genug, wie Joanne Ou, Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums sagt:

"Die WHO setzt in ihren Epidemie-Berichten Taiwan mit China gleich. Dagegen protestieren wir aufs Schärfste. Denn so lange es nicht möglich ist, Taiwans Informationen unverzüglich zu teilen, können andere Länder die aktuelle Situation der Epidemie in Taiwan nicht verstehen, kennen nicht unsere vorbeugende Politik und unsere Quarantänemaßnahmen an den Grenzen. Wenn also die WHO behauptet, sie lerne von allen Regionen und werde alle Informationen teilen, dann stimmt das nicht, denn unsere zugelieferten Informationen wurden anderen Ländern nicht mitgeteilt."