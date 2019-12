Die Offensive der syrischen Regierung treibt Zehntausende in Idlib in die Flucht. Die UN warnen vor einer humanitären Katastrophe an der Grenze zur Türkei - und fordern einen Stopp der Kämpfe.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat mit Blick auf Zehntausende Flüchtlinge zum sofortigen Stop der Kämpfe in der syrischen Rebellenprovinz Idlib aufgerufen. "Der Generalsekretär erinnert alle Parteien an die Pflicht, Zivilisten zu schützen", erklärte UN-Sprecher Stephane Dujarric. "Die UN drängt alle Parteien dazu, den ungehinderten Zugang aller humanitären Parteien zu erlauben, um denjenigen in Not lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen."

120.000 auf der Flucht

Nach Informationen von Hilfsorganisationen sollen etwa 120.000 Menschen vor den Kämpfen in Richtung türkischer Grenze fliehen. Die Zahl der Flüchtlinge ist laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte seit Donnerstag allein um 40.000 gestiegen.

Helfer der Weißhelme der syrischen Opposition berichteten, die Orte Maaret al-Numan und die 30 Kilometer nördlich gelegene Stadt Sarakeb seien nahezu leer, nachdem Zehntausende vor Artilleriebeschuss und Luftangriffen geflohen seien. Die regierungsnahe Zeitung "Al-Watan" berichtete, syrische Truppen seien nur noch wenige Kilometer von Maaret al-Numan entfernt. Die Stadt hatte einmal mehr als 90.000 Einwohner, Sarakeb um die 30.000.

Viele Ortschaften in Idlib - wie hier Maaret al-Numan - sind komplett zerstört.

Türkei besorgt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lehnt die Aufnahme weiterer Flüchtlinge ab, da sein Land bereits 3,7 Millionen Vertriebene aus Syrien aufgenommen und keine weiteren Kapazitäten habe.

Russland unterstützt die Angriffe der Armee des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad auf die Rebellenprovinz. Die Türkei hat sich dagegen mit bestimmten Rebellengruppen in Idlib verbündet und will zudem einen Sicherheitskorridor auf syrischen Gebiet einrichten, in dem die derzeit in der Türkei lebenden Flüchtlinge angesiedelt werden sollen.