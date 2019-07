Flüchtlinge vor Italien Salvini weist eigene Küstenwache ab

Italiens Innenminister Salvini fährt seinen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik auch gegen die eigenen Behörden. Er verbot einem Schiff der Küstenwache mit Migranten an Bord, in Lampedusa anzulegen.

Ein Schiff der italienischen Küstenwache mit rund 140 Migranten an Bord wartet auf Erlaubnis zur Einfahrt in einen italienischen Hafen. Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega kündigte an, die Erlaubnis erst zu erteilen, "wenn eine Verteilung aller 140 Migranten in ganz Europa schriftlich feststeht", wie italienische Medien berichten.

Das Schiff "Gregoretti" der Küstenwache hatte demnach 50 Migranten nach ihrer Rettung von einem italienischen Fischerboot übernommen. Zudem sind den Berichten nach 91 Migranten von einem Schlauchboot an Bord, das tunesische Fischer auf dem Mittelmeer entdeckt hatten.

Möglicherweise mehr als 100 Tote vor libyscher Küste

Am Donnerstag hatte sich im Mittelmeer die laut UN schlimmste Tragödie in diesem Jahr ereignet. Bei einem Schiffsunglück mit Flüchtlingen vor der libyschen Küste sollen bis 150 Menschen ertrunken sein. Laut Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen berichteten Retter von mindestens 70 Leichen im Wasser. Überlebende hätten zudem ausgesagt, sie seien Teil einer Gruppe von 300 Menschen gewesen.

Nach dem Unglück dringt die EU-Kommission erneut auf eine Lösung zur Verteilung von aus Seenot geretteten Migranten. Der Vorfall sei "eine Erinnerung daran, dass es dringend vorhersehbare Regelungen" brauche, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde.

Mehr als hundert Vermisste bei Flüchtlingsbootunglück vor Libyen

tagesschau 12:00 Uhr, 26.07.2019, Simon Riesche, ARD Kairo





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-573053~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Rund 35 Prozent weniger Flüchtlinge als im Vorjahr

In diesem Jahr kamen nach UN-Angaben bisher 36.670 Flüchtlinge und Migranten über das Mittelmeer nach Europa, rund 35 Prozent weniger als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres.

686 Menschen starben zwischen Jahresanfang 2019 und dem 24. Juli bei der Überfahrt, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitteilte.

Die meisten Flüchtlinge in Griechenland und Spanien

Von Januar bis Juli 2018 hatten laut IOM 54.978 Menschen mit Booten Europa erreicht, wobei mindestens 1508 ums Leben gekommen waren. Im laufenden Jahr trafen bisher die meisten Flüchtlinge und Migranten in Griechenland (17.991) und Spanien (12.443) ein.

Nach Italien kamen 3552 Menschen mit Booten, deutlich weniger als in der derselben Periode 2018, als es 18.107 waren. Nach Malta kamen in diesem Jahr 1443, nach Zypern 1241.

Auch Spanien verzeichnete im Lauf dieses Jahres rückläufige Zahlen, während Griechenland einen Anstieg um rund 2500 registrierte. In Griechenland trafen vor allem Afghanen, Syrer, Iraker, Palästinenser und Kongolesen ein.