Bei den Regionalwahlen in Russland haben Nawalny-Anhänger einen Erfolg erzielt: Zwei Mitarbeiter zogen in den Stadtrat von Tomsk ein. Die Kremlpartei "Geeintes Russland" blieb dort zwar stärkste Partei, verlor aber die Mehrheit.

Die Unterstützer des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny haben bei den lokalen Wahlen in Sibirien einen Erfolg errungen. Zwei von Nawalnys Mitarbeitern schafften in der sibirischen Großstadt Tomsk nach vorläufigen Angaben den Einzug in den Stadtrat, wie die Agentur Interfax meldete.

Kremlpartei verliert Mehrheit

Die Kremlpartei "Geeintes Russland" verlor dort die Mehrheit im städtischen Parlament mit seinen 37 Sitzen, bleibt aber stärkste Fraktion. Nach Auszählung aller Stimmzettel erzielte die in Russland dominierende Partei 24,47 Prozent. Das entsprach 11 Sitzen.

Ein Mitglied der Tomsker Wahlkommission, Tatjana Doroschenko, sagte, sie könne sich nicht daran erinnern, dass "Geeintes Russland" in den 15 Jahren, in denen sie ihr Amt ausübe, jemals so schlecht abgeschnitten habe.

Auf Platz zwei landeten die Kommunisten mit 17,55 Prozent der Stimmen. Es folgte die erst in diesem Jahr zugelassene Partei Neue Leute (Nowyje Ljudi), die 15,06 Prozent erzielte.

Nawalny hatte vor seiner Vergiftung in der Stadt für seine Strategie der "klugen Abstimmung" geworben. Er rief dazu auf, einen beliebigen Kandidaten zu wählen - nur nicht denjenigen der Kremlpartei. Ziel der Opposition ist es so, das Machtmonopol von "Geeintes Russland" zu brechen. Der Plan ging im Fall von Tomsk dem vorläufigen Ergebnis zufolge auf.

Nawalny ist derzeit zur ärztlichen Behandlung in Berlin. Er war auf einem inner-russischen Flug kollabiert und ins Koma gefallen. Später wurde er zur Behandlung nach Deutschland gebracht. Ein Labor der Bundeswehr hat nach Angaben der Bundesregierung festgestellt, dass er mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet wurde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Regierung in Moskau zur Klärung aufgefordert. Der Fall belastet das deutsch-russische Verhältnis.