Weil er mehrmals gegen die Pandemie-Auflagen verstoßen hat, ist der irische EU-Handelskommissar Phil Hogan zurückgetreten. Er hatte unter anderem an einem Abendessen mit mehr als 80 Gästen teilgenommen.

Der irische EU-Handelskommissar Phil Hogan ist nach mehreren Verstößen gegen Corona-Regeln in zurückgetreten. "Ich habe heute Abend der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, meinen Rücktritt als EU-Handelskommissar eingereicht", erklärte Hogan in einem Statement. Wer ihm nachfolgt und ob von der Leyen Aufgaben in ihrem Team neu verteilt, ist noch unklar.

Hogan war wegen einer Heimatreise in die Kritik geraten. So hatte er unter anderem an einem Abendessen einer Golfgesellschaft mit mehr als 80 Gästen teilgenommen, obwohl in Irland in geschlossenen Räumen maximal sechs Menschen erlaubt sind. Zudem soll er aus Sicht der irischen Regierung auch Quarantänepflichten und Bewegungseinschränkungen missachtet haben.

Golfgate-Skandal führte bereits zu mehreren Rücktritten

"Ich bedauere meine Reise nach Irland zutiefst", sagte Hogan und entschuldigte sich für "die Fehler, die ich während meines Besuches begangen habe." Das irische Volk habe unglaubliche Anstrengungen unternommen, um das Coronavirus einzudämmen, und die Europäische Kommission werde es und alle EU-Mitgliedstaaten weiterhin bei der Bekämpfung dieser "schrecklichen Pandemie" unterstützen.

Der sogenannte Golfgate-Skandal führte in Irland bereits zu einer Reihe von Politiker-Rücktritten. Unter anderem legte der Landwirtschaftsminister Dara Calleary sein Amt nieder, weil er ebenfalls an dem Abendessen teilnahm.