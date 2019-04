Die USA stufen erstmals das Militär eines anderen Landes offiziell als Terrororganisation ein. US-Präsident Trump erklärte, die iranischen Revolutionsgarden seien für Washington eine terroristische Vereinigung.

Die US-Regierung hat die iranischen Revolutionsgarden offiziell als ausländische Terrororganisation eingestuft. Das kündigte US-Präsident Donald Trump in einer vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung an. Damit sende man ein klares Signal an die Regierung in Teheran, "dass ihre Unterstützung für Terroristen ernste Konsequenzen hat". Es werde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Garden "aktiv" den Terrorismus als "Instrument staatlicher Politik" betrieben, beförderten und finanzierten, erklärte Trump weiter.

Revolutionsgarden auf Schwarzer Liste

Trump sagte weiter, es sei das "erste Mal", dass mit den Revolutionsgarden ein "Teil einer ausländischen Regierung" auf der Schwarzen Liste lande. Der Iran wird von den USA als größter Förderer des internationalen Terrorismus angesehen.

Mit der Einstufung einher gehen Sanktionen und das Einfrieren von möglichen Vermögen der Garde auf US-Gebiet. Zudem wird US-Unternehmen verboten, Geschäfte mit der Garde zu betreiben oder sie auf andere Weise zu unterstützen.

Die Revolutionsgarden (IRGC) sind im Iran die Eliteeinheit der Streitkräfte und weitaus wichtiger als die klassische Armee.

Die USA setzen die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste: Damit wird erstmals das Militär eines anderen Landes als Terrororganisation eingestuft.

IRGC-Kommandeur hatte USA gewarnt

IRGC-Kommandeur Mohammed Ali Dschafari hatte Washington am Wochenende vor einem solchen Schritt gewarnt: "Falls die Amerikaner wirklich so eine Dummheit begehen und unsere nationale Sicherheit gefährden sollten, dann werden wir operativ entsprechende Maßnahmen gegen sie einleiten", zitierte ihn die Nachrichtenagentur Tasnim.

Das US-Außenministerium stuft derzeit 60 Gruppen als "ausländische terroristische Organisationen" ein, darunter Al-Kaida und die Terrormiliz "Islamischer Staat" sowie deren verschiedene Verbündete, die Hisbollah und verschiedene palästinensische Fraktionen. Doch keine von diesen ist ein staatliches Militär.

Nachdem US-Außenminister Mike Pompeo in Absprache mit dem Finanzminister eine solche Einstufung bekannt gegeben hat, bekommt der US-Kongress sieben Tage Zeit, diese zu überprüfen. Wenn er keine Einwände hat, tritt sie in Kraft.