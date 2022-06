70. Thronjubiläum Ab heute wird die Queen gefeiert Stand: 02.06.2022 14:22 Uhr

Geschmückte Straßen, mehr als 1500 Soldaten und Musiker - und Zuschauer aus der ganzen Welt: Mit der Militärparade "Trooping the Colour" haben die viertägigen Feiern zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen begonnen.

Mit der traditionellen Parade "Trooping the Colour" haben in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Thronfolger Prinz Charles nahm in Vertretung seiner Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. An seiner Seite waren sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne.

Bei strahlendem Sonnenschein marschierten mehr als 1200 Offiziere und Soldaten in roten Galauniformen und den berühmten Bärenfellmützen auf, Hunderte Militärmusiker spielten zu Ehren der Monarchin. Tausende Menschen versammelten sich zum Auftakt der Feierlichkeiten. Die Schaulustigen, von denen manche schon seit dem Vorabend ausharrten, schwenkten britische Flaggen, trugen Partyhüte oder bunte Tiaras.

Prinz Charles, Prinz William und Prinzessin Anne verlassen zu Pferd den Buckingham Palace auf dem Weg zur Geburtstagsparade der Königin. Bild: AFP

96-Jährige zuletzt gesundheitlich angeschlagen

Die 96-Jährige, die zuletzt gesundheitlich angeschlagen war, verfolgte das Spektakel im nahe gelegenen Buckingham-Palast. Weitere Mitglieder der Royals legten die kurze Strecke vom Stadtschloss mit Kutschen zurück, darunter die Ehefrauen von Charles und William, Herzogin Camilla und Herzogin Kate.

Überraschend waren auch Williams jüngerer Bruder Prinz Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan eingeladen. Weil das Paar nicht mehr offiziell für den Palast auftritt, war nicht damit gerechnet worden, dass es gemeinsam mit anderen Royals zu sehen sein würde.

Catherine, Herzogin von Cambridge, und Camilla, Herzogin von Cornwall nehmen an der Parade in einer Kutsche teil. Bild: REUTERS

Geburtstagsparade seit 1748

"Trooping the Colour" findet seit 1748 als Geburtstagsparade für das Staatsoberhaupt statt. Dabei marschiert zu Ehren der Monarchin die sogenannte Household Division auf, die königliche Leibgarde. Jedes Jahr werden die Farben - die "Colours" - eines der Regimenter paradiert, daher der Name. In diesem Jahr steht das erste Bataillon der Irish Guards im Mittelpunkt.

Erst vor kurzem hatte Prinz William als royaler Schirmherr der Einheit eine neue Flagge übergeben. Maskottchen der 1900 gegründeten Irish Guards ist ein Irischer Wolfshund, der ebenfalls an der Parade teilnahm.

Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte. Bild: AFP

Die Queen hat eigentlich am 21. April Geburtstag. Wegen des meist besseren Wetters hält sie aber an der von ihrem Urgroßvater König Edward VII. begründeten Tradition fest, die Parade in einem wärmeren Monat abzuhalten.

Nach der Parade will die Monarchin mit ihren engsten Familienmitgliedern - allerdings ohne Harry und Meghan sowie ihren zweitältesten Sohn Prinz Andrew - vom Balkon aus einen Formationsflug der Luftwaffe über dem Stadtschloss verfolgen. Anschließend sind im Londoner Hyde Park sowie im Londoner Tower 82 beziehungsweise 124 Salutschüsse geplant, um das Thronjubiläum zu würdigen.