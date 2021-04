Prinz Philips Beisetzung Letzte Ehre für den Duke of Edinburgh

Das Vereinigte Königreich nimmt Abschied von Prinz Philip. An der Trauerfeier werden nur 30 Familienmitglieder teilnehmen - und es wird mehrere besondere Details geben, wie den von Philip mitgestalteten Leichenwagen.

Von Imke Köhler, ARD-Studio London

Ein schwerer Tag für die Königsfamilie, vor allem für die Queen, wenn ihr Mann Prinz Philip nach 73 Ehejahren zu Grabe getragen wird. "We are all thinking of you", "Wir denken alle an Sie", titelt das Boulevardblatt "The Sun", und natürlich ist die Beisetzung heute das beherrschende Themen in allen Medien.

Obwohl die Beerdigung wegen der Corona-Pandemie in viel kleinerem Rahmen ablaufen muss als einst geplant, wird es doch sehr feierlich: Mehr als 700 Soldaten werden im Hof von Schloss Windsor Aufstellung nehmen, musizieren, dem Duke of Edinburgh die letzte Ehre erweisen.

Letzte Ehre des Militärs

Auf die Frage, ob dieser Abschied vor allem einer der Royal Navy sei, sagt First Sea Lord Admiral Tony Radakin: "Es ist viel mehr als das. Ich glaube wirklich, dass es für uns alle im Militär - für die Royal Air Force, die British Army und die Royal Navy - heute darum geht, Respekt zu zollen. Und das wird die Zuneigung widerspiegeln, die wir alle zu Prinz Philip hatten und die er eindeutig zu uns hatte."

Auch darüber hinaus wird die Zeremonie heute Nachmittag an das erinnern, was Prinz Philip wichtig war, wofür er Leidenschaft hatte. Symbolisch für sein technisches Interesse ist der Land Rover, der Leichenwagen, der Philips Sarg zur St. George’s Chapel transportieren wird.

Er sieht aus wie ein massiver Kastenwagen in militärischem Grün und ist nach Prinz Philips Vorstellungen gebaut, wie der royale Biograph Robert Hardman der BBC erzählt. Prinz Philip habe ihn vor einigen Jahren selbst entwickelt, zusammen mit Fachleuten von Land Rover. "Er hat es geliebt, Dinge zu entwerfen. Er war ein großer Enthusiast für Technik, Technologie und Innovation", so Hardman.

"Der Land Rover steht für ihn"

Vor allem in seinen frühen Jahren habe Philip permanent Produktionsstätten besucht. "Und dann stand er da in einem weißen Kittel und hat irgendwelche bedauernswerten Betreiber der Fertigungsanlage gegrillt. Und der Land Rover steht wirklich für ihn. Wie so häufig, wenn er sich Traditionen angeschaut hat, hat er gedacht: 'Wir könnten etwas anders machen!'", sagt Hardman.

Nach der kurzen Prozession über den Schlosshof und einer landesweiten Schweigeminute beginnt in der St. George’s Chapel der Trauergottesdienst. Richard Chartres, der ehemalige Bischof von London, glaubt zu wissen, was dem Duke gefallen würde - er hat in der Vergangenheit seine Erfahrungen mit Prinz Philip gemacht: "Ich erinnere mich daran, wenn ich bei Anlässen gepredigt habe, denen er vorstand. Die Ansage von ihm war immer: 'Nicht länger als vier Minuten!' Was er wirklich mochte, waren kurze Gottesdienste. Daran hat er keinen Zweifel gelassen. Aber er hat sehr aufmerksam zugehört, und dann hat er einen danach darauf angesprochen."

Chartres wandte sich in dieser Stellungnahme auch mit einem Appell an die Briten. Er hoffe, die Menschen würden für die Königin und die Königsfamilie beten. "Denn öffentlich trauern zu müssen, bringt einen unglaublichen Druck mit sich, und die meisten von uns würden das nicht wollen. Aber für die Royals ist das Teil ihres Lebens. Und so hoffe ich, dass die Menschen nicht die persönliche Dimension dieser formellen Zeremonien vergessen", sagt Chartres

Die Trauer wird es nicht lindern, aber zumindest spielt für den zeremoniellen Part draußen das Wetter mit, das in England ja immer ein Thema ist. Es ist ein kalter, aber sonniger Tag in Windsor.