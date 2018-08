Papst in Irland Beten gegen die "offene Wunde"

Wo immer der Papst in Irland auftritt, begleiten ihn nicht nur Zehntausende Menschen. Auch das Thema Missbrauch ist omnipräsent. Am zweiten Tag seines Besuchs bat Franziskus erneut um Vergebung.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio Rom

In andauerndem Nieselregen mit leichten Windböen bei 15 Grad Celsius haben sich am Vormittag Hunderttausende auf den Weg zum Phoenix Park im Nordwesten von Dublin gemacht. Eine halbe Million Menschen haben ein Ticket für heute Nachmittag, wenn Papst Franziskus den Abschlussgottesdienst des Weltfamilientreffens und seines Besuchs in Irland feiert.

Blanch ist auf alles vorbereitet, sagt sie. Sie hat ein Regencape dabei. Seit Monaten plant sie diesen Trip. "Der Regen stört überhaupt nicht", sagt auch Victoria. "Wir sind alle zusammen, und es wird schön." Anetta ist hingegen ein bisschen traurig, sie hat keine Eintrittskarte bekommen.

Papst Franziskus bittet um Vergebung

"Bitte den Herrn inständig um Vergebung"

Am frühen Morgen war er nach Knock Shrine geflogen, einem Wallfahrtsort im Westen des Landes. Obwohl der Papst sich bei seinem Besuch in Irland alle Mühe gibt, die Themen Familie, Ehe und Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen, wird die Reise bislang geprägt von der Diskussion um den Missbrauch in kirchlichen Institutionen.

Franziskus äußerte sich gleich bei seiner ersten Rede dazu, später betete er in einer Kapelle für die Opfer des Missbrauchs, gestern Abend traf er sich mit acht von ihnen. Und auch am Wallfahrtsort Knock Shrine greift er das Thema auf. "Diese offene Wunde fordert uns heraus, fest und entschlossen die Wahrheit und die Gerechtigkeit zu suchen", sagt er. "Ich bitte den Herrn inständig um Vergebung für diese Sünden, für den Skandal und Verrat, den so viele in der Familie Gottes empfinden."

Zehntausende Menschen erwarteten den Papst bei seiner Ankunft im Wallfahrtsort Knock.

Abschlussgottesdienst am Nachmittag

45.000 Menschen hörten dem Papst zu, das Wetter dabei noch unwirtlicher als in Dublin. Nach dem Besuch des Wallfahrtsortes kehrt Franziskus in die Hauptstadt zurück. Dort war er gestern bis zu später Stunde noch bei der Abendveranstaltung des Weltfamilientages, bei der auch der Tenor Andrea Bocelli auftrat. 80.000 Menschen feierten mit dem Papst gestern Abend, aber der Höhepunkt seines Besuchs soll heute Nachmittag der Gottesdienst im Dubliner Phoenix Park werden. Anschließend ist noch ein Treffen mit den Bischöfen geplant.

Zweiter Tag der Papstreise nach Irland

Thomas Spickhofen, ARD London

