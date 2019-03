Trotz des angespannten Verhältnisses zu Ungarns Ministerpräsident mochte die Parteienfamilie EVP Orban bislang nicht ausschließen. Das könnte sich aber schon heute ändern.

Von Holger Romann, ARD-Studio Brüssel

Leicht war der Umgang mit Viktor Orban nie. Weder für andere Regierungschefs, noch für seine Freunde in der Europäischen Volkspartei, die er zuletzt als "nützliche Idioten" titulierte. Mit der jüngsten Kampagne seiner national-konservativen Fidesz gegen die EU-Institutionen und deren Repräsentanten allerdings scheint der Ungar den Bogen überspannt zu haben.

Die Warnung des sonst so verbindlichen EVP-Fraktionsführers und Spitzenkandidaten Manfred Weber ist kaum misszuverstehen: Für den CSU-Mann aus Niederbayern ist das Maß inzwischen voll. Orban und seine Fidesz müssten mit "harten Konsequenzen" rechnen, wenn sie ihren Kurs nicht korrigierten und sich entschuldigten. Die Forderungen lägen "klar auf dem Tisch."

Maß für Weber ist voll

Lange Zeit hatte Weber, mit Rücksicht auf den Parteifrieden, beide Augen zugedrückt und Orban gegen Kritik in Schutz genommen. Zuletzt hatte er seine Haltung jedoch geändert und als einziger CSU-Vertreter sogar für ein Artikel-7-Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip gestimmt.

Statt einzulenken, hatte die Fidesz im Februar ein Wahlplakat geklebt, auf dem ein feixender Kommissionschef Juncker abgebildet ist - nebst Orbans Lieblingsfeind: dem US-Investor George Soros. Die Collage suggeriert, Juncker und Soros würden illegale Migration fördern und wollten Ungarn mit Flüchtlingen fluten.

Streit um "inakzeptables" Poster

Für Kommissionspräsident Juncker, selbst EVP-Mitglied, ist die Grenze des Zumutbaren überschritten. Nicht zuletzt, weil das unappetitliche Poster von antisemitischen Stereotypen nur so strotzt. Auch Kanzlerin Merkel und die Chefs von CDU und CSU, Kramp-Karrenbauer und Söder, nannten die Aktion „inakzeptabel“.

13 Mitgliedsverbände der EVP, aus insgesamt zehn Ländern, haben beantragt, die Fidesz aus der konservativen Parteienfamilie auszuschließen. Zu den Unterstützern gehören unter anderem die belgischen Christdemokraten, die schwedischen Moderaten und die Nea Demokratia aus Griechenland.

Wie entscheiden CDU und CSU?

Webers CSU und die Schwester CDU, die im EVP-Vorstand über das größte Stimmenpaket verfügen, haben sich im Vorfeld des heutigen Showdowns nicht eindeutig positioniert.

Daniel Caspary etwa, Sprecher der deutschen Unionsgruppe, mahnt mit Blick auf die Europawahl zur Vorsicht: "Wenn wir eben die Fidesz-Partei rausschmeißen, dann kappen wir Gesprächsfäden. Wenn das alle anderen Parteien mit ihren schwarzen Schafen machen, dann droht uns eine Spaltung in der Europäischen Union."

Orban bekommt seit Wochen reichlich Gegenwind aus Brüssel, unter anderem für seinen "nützliche Idioten"-Kommentar.

Halbherziges Entgegenkommen Orbans

Dass Gutzureden noch helfen könnte, den Provokateur aus Ungarn auf Linie zu bringen, glauben freilich nicht mehr viele in der EVP. Nach einem Krisentreffen von Fraktionschef Weber in Budapest rang sich Viktor Orban zwar eine halbherzige Entschuldigung ab und signalisierte Entgegenkommen in der Frage von Soros‘ umstrittener Privat-Uni CEU, doch vollständig eingestellt hat die Fidesz ihre Anti-EU-Tiraden bis jetzt nicht.

EVP-Insider nennen die Lage ernst, rechnen aber trotzdem nicht damit, dass man die ungarischen Nationalisten hochkantig rauswirft. Wahrscheinlicher ist, dass man der Orban-Partei eine allerletzte Verwarnung verpasst. Das Szenario: eine Suspendierung der Mitgliedschaft auf unbestimmte Zeit. Deren Aufhebung könnte man an Bedingungen knüpfen, vor allem den dauerhaften Verzicht auf das leidige Brüssel-Bashing. Denkbar auch: die Einsetzung einer Untersuchungskommission.

Weber in der Zwickmühle

Für den EVP-Spitzenkandidaten Weber, der im Herbst Kommissionschef Juncker im Amt beerben will, ist die Entscheidung heikel: Hält er Orban und seine Fidesz an Bord, droht ihm im bevorstehenden Wahlkampf eine offene Flanke. Sucht er die Konfrontation und zieht einen Schlussstrich, fehlen ihm am Ende womöglich kostbare Stimmen - auf jeden Fall die des ungarischen Regierungschefs.