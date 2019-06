Am Anfang war es nur ein Gerücht. Jetzt verdichten sich die Hinweise: Wenn der deutsche Ex-Nationalspieler Özil heute heiratet, soll sein Trauzeuge der türkische Präsident Erdogan sein.

Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Eigentlich soll alles ganz geheim ablaufen. Aber die Türken stehen noch mehr auf soziale Netzwerke als die Deutschen. Drum hat es auch nicht lange gedauert, und die ersten Fotos von Amine Gülses Henna-Nacht vor ein paar Tagen waren online.

Da sieht man die 26-jährige auf einem Schiff auf dem Bosporus feiern - wie es in der Türkei Tradition ist - mit Freundinnen und wohl Frauen aus der Verwandtschaft. Die gebürtige Schwedin trägt ein weißes, kurzes Kleid mit rosa Schärpe und ein Blumenkränzchen im Haar.

Rund um die Hochzeit gibt’s eine Menge Gerüchte, zum Beispiel, dass Amines Brautkleid um die 80.000 Euro gekostet haben soll. Als ein türkischer Klatschreporter sie danach fragt, sagt Özils Zukünftige klar: hey Freunde, sowas würde ich nie machen.

Das Boulevard-Model

Amine Gülse war 2014 Miss Türkei und spielte in einer bekannten Fernsehserie. Für Ali Eyüboglu, verantwortlich für die Klatschseite der Zeitung Milliyet, ist sie die Interessantere von beiden:

"Mesut Özil steht in der Boulevardpresse nicht ganz oben auf der Promi-Liste, weil er nicht in der Türkei gelebt hat und kaum bei Veranstaltungen ist. Als ein türkisch-stämmiger deutscher Nationalspieler sind wir stolz auf ihn. Vielleicht können Sportredaktionen über ihn berichten. Aber wir greifen das nur wegen Amine auf."

Tatsächlich sind sich die Menschen nicht so recht einig, ob Özil jetzt Deutscher oder Türke ist. Die 25-jährie Pinar aus Istanbul findet:

"Er ist Türke, der in Deutschland geboren ist, seine Wurzeln hat er in der Türkei, seine Familie ist türkisch. Damit ist er auch Türke."

Aber:

"Wir sehen ihn als Türken, aber er ist Deutscher."

Meint Hakan, ein junger Mann mit rabenschwarzen Haaren. Präsident Erdogan soll angeblich nicht nur Gast bei Özils Hochzeit sein, sondern auch Trauzeuge. Der 38-jährige hat das nicht mitgekriegt:

"Tayyip Erdoğan ist auch daaa? Wowww sehr schön, das freut mich jetzt. Mesut Özil ist auch niemand Gewöhnliches. Er ist ein Fussballer, der die Türkei in Deutschland gut repräsentiert. Wir sind stolz auf ihn. Wenn unser Präsident zu irgendjemand geht, dann ja wohl zu Mesut Özil."

Alles gar nicht so wild?

Hakan ist Fußball-Fan, einen besonders politischen Eindruck macht er nicht. Die 27-jährige Damla versteht die Aufregung in Deutschland um all das nicht:

"Ich finde das völlig normal. Er ist berühmt. Dann kann doch der Präsident Trauzeuge sein. Gibt's sowas in Deutschland nicht?"

Tatsächlich kommt es in der Türkei öfter vor, dass Prominenete Politiker zu ihrer Hochzeit einladen. Salih verbringt viel Zeit in Istanbul. Urspürnglich kommt er aus Köln. Den 34-jährigen haben Mesut Özils Rassismus-Vorwürfe nach dem T-Shirt-Foto mit Erdogan und sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft beschäftigt.

Kein Problem mit Einladungen für Ex-Kollegen

Für den Klatschreporter Ali Eyüboglu spielt das erstmal keine Rolle. Er konzentriert sich auf die Hochzeit. Er weiß, es wird nicht ganz einfach, an Infos zu kommen:

"Wie war das Brautkleid, was hatte der Bräutigam an, wer waren die Gäste, was hatten die an usw. Hochzeiten sind was für die Boulevardpresse. Aber wieviel wir drüber berichten, hängt davon ab, was wir mitkriegen."

Die Location ist angeblich ein Luxushotel direkt am Bosporus in Istanbul. Böse Zungen behaupten, Mesut Özil heiratet extra am Vorabend vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Weißrussland. Da müsse er gar nicht über eine Einladung für seine früheren Mannschaftskollegen nachdenken.

In den Flitterwochen soll das Promi-Brautpaar übrigens im Land bleiben. Türkische Medien berichten, es geht in die angeblich neue Villa der beiden an der Ägäis bei Izmir.