Bereits 31 Präsidenten vor Trump haben den Nationalen Notstand in den USA ausgerufen - und doch wäre dieser besonders. Denn es geht ums Geld. Was bedeutet das für die Bürger, und darf Trump das einfach so?

Beobachter gehen davon aus, dass US-Präsident Donald Trump heute den Nationalen Notstand erklären wird. Das allein ist noch nicht ungewöhnlich: Seit die gesetzliche Grundlage 1976 geschaffen wurde, geschah dies fast 60 Mal. Dieses Gesetz erlegt dem Präsidenten keine Bedingungen für die Notstandsdeklaration auf. Er muss den Schritt lediglich konkret begründen.

Als erster griff der Demokrat Jimmy Carter darauf zurück. 1979 fror er damit iranisches Regierungseigentum im Einflussbereich der USA ein. George W. Bush etwa erklärte nach den Anschlägen des 11. September 2001 den Notstand, um den Streitkräften mehr Geld zu geben und Lauschangriffe sowie brutale Verhörmethoden anwenden zu können. Barack Obama bekämpfte mittels Notstandsregelungen die Schweinepest.

Geld als Grund ein Novum

Der US-Kongress will Trump nicht das ganze Geld für die Mauer bewilligen.

Generell ging es bei den meisten Notstandserklärungen um Maßnahmen, die ein US-Präsident bei Konflikten mit anderen Staaten oder bei Krisen und Katastrophen ergriff. Auch Trump argumentiert nun damit, dass es an der Grenze zu Mexiko eine "Krise der nationalen Sicherheit" und eine "humanitäre Krise" gebe, die gestoppt werden müsse.

Das zweifeln die Opposition und andere Beobachter jedoch an. Sie sagen, Mit dem Notstand wolle Trump lediglich die Finanzierung von Wahlkampfversprechen durchsetzen, weil der Kongress die Mittel verweigert. Und das macht diesen Fall so besonders. Denn normalerweise hat der Kongress die Budgethoheit, das heißt: Das Parlament bestimmt, wofür Geld ausgegeben wird.

Mittel aus anderen Etats

Unter dem Nationalen Notstand kann Trump theoretisch ohne dessen Zustimmung Mittel aus anderen Töpfen abzweigen, um die Mauer zu bauen. Er könnte beispielsweise versuchen, auf Gelder des Pentagons für militärische Bauvorhaben zuzugreifen oder die Budgets andere Ministerien. Bei geplanten Kosten für die Grenzmauer von sechs Milliarden Dollar könnte das Einschnitte für die US-Soldaten oder die US-Bürger bedeuten.

Juristische Schritte angekündigt

Die Oppositionschefs in Repräsentantenhaus und Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, erklärten bereits, die Notstandserklärung sei ein "gesetzeswidriger Akt" und "grober Missbrauch" des Präsidentenamts. Sie wollen deshalb schnell vor Gericht ziehen, um Trump juristisch zu stoppen. Der Gerichtsstreit könnte sich lange hinziehen. Doch es ist gut möglich, dass der Präsident bis zu einer endgültigen Entscheidung per einstweiliger Verfügung daran gehindert wird, die Notstandsregelungen anzuwenden.