Nordkorea hat angeblich eine neue "Hightech"-Waffe getestet. Das teilten Staatsmedien mit. Wie genau die neue Waffe aussehen soll, ist bisher nicht bekannt. Klar ist: Der Test wird in den USA aufmerksam verfolgt.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine neue "Hightech-Waffe" getestet. Staatliche Medien berichteten über die Existenz der neuen taktischen Waffe, teilten jedoch nicht mit, wie die Neuentwicklung genau aussieht. Die Waffe werde jedoch die Verteidigungsfähigkeit Nordkoreas und die Kampfkraft von Nordkoreas Armee stärken, meldeten Staatsmedien.

Machthaber Kim Jong Un habe den Versuch in der Forschungsakademie für nationale Verteidigung verfolgt und seine "leidenschaftliche Freude" über dessen Erfolg nicht unterdrücken können.

"Signal an die USA"

Pjöngjang hatte im April einen Stopp der nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketentests angekündigt. Dies trug maßgeblich zur Entspannung im Konflikt um die koreanische Halbinsel bei.

Eine Rückkehr zu den Tests wäre ein schwerer Rückschlag für die diplomatischen Bemühungen. Allerdings weist bisher nichts auf eine solche Art des Waffentests hin. Die Verwendung des Wortes "taktisch" bei der Beschreibung der neuen Waffe deutet vielmehr daraufhin hin, dass keine ballistische Langstreckenrakete und kein atomarer Sprengkörper verwendet wurden.

Yang Moo Jin von der Universität für Nordkorea-Studien in Seoul sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Test sei ein "Signal an die USA", dass Nordkorea in den Gesprächen langsam die "Geduld" verliere.

Weiteres Treffen von Kim und Trump geplant

Im Juni hatten sich Kim und US-Präsident Donald Trump zu einem historischen Gipfeltreffen in Singapur getroffen, bei dem auch eine Denuklearisierung Nordkoreas vereinbart worden war. Die Abmachung blieb allerdings vage - und seit dem Treffen sind die Gespräche ins Stocken geraten. In den nächsten Monaten soll es ein zweites Treffen Trumps mit Kim geben.

Pjöngjang fordert eine Lockerung der gegen das Land verhängten Sanktionen. Washington verlangt dagegen zuerst eine "endgültige, vollständig überprüfte" Denuklearisierung.