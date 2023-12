analyse New York Times zitiert Sicherheitspapier Wusste Israel von Hamas-Angriffsplan? Stand: 01.12.2023 16:29 Uhr

Seit dem Terrorangriff der Hamas wird gerätselt, wie Israels Sicherheitsbehörden derart überrascht werden konnten. Nun berichtet die New York Times: Sie hätten die Plänen gekannt, aber nicht ernst genommen.

Nach Angaben der US-Zeitung New York Times wussten die israelischen Sicherheitsbehörden bereits seit mehr als einem Jahr von dem Angriffsplan der Terrormiliz Hamas.

Ein Papier mit dem Codenamen "Jericho-Mauer", den die Redaktion nach eigenen Angaben einsehen konnte, habe Hinweise auf die geplante Attacke enthalten. Zwar habe der Bericht kein konkretes Datum für den Angriff enthalten, aber auf 40 Seiten sei Punkt für Punkt der Gefechtsplan skizziert worden, darunter Raketenbeschuss und das Eindringen in israelisches Gebiet. Dieser soll dann bis in Details dem Angriff geähnelt haben, den die Terroristen am 7. Oktober aus dem Gazastreifen heraus ausgeführt haben.

Pläne als zu anspruchsvoll abgetan

Israel habe auf den Bericht nicht reagiert, weil Militär- und Geheimdienstmitarbeiter diese Pläne als zu anspruchsvoll abgetan hätten, berichtet das Blatt weiter. Die Sicherheitskräfte hätten auch nicht reagiert, als ein Geheimdienstmitarbeiter drei Monate vor dem Angriff Alarm geschlagen habe - wegen einer groß angelegten Übung der Hamas-Kämpfer. Diese Übung sei nach dem Plan abgelaufen, der den Behörden bereits vorlag.

Laut New York Times war der Bericht weiten Kreisen der israelischen Sicherheitskräfte zugänglich - neben den Angriffsplänen habe er auch geheime Informationen über die israelische Armee und deren Kommunikation enthalten. Wie die Hamas an solch sicherheitsrelevante Informationen kommen konnte, sei unklar.

Terroristen der militant-islamistischen Hamas war es am 7. Oktober gelungen, auf israelisches Gebiet vorzudringen. Sie verübten dort Massaker unter Zivilisten und ermordeten etwa 1.200 Menschen. Fast 230 Menschen wurden als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt - darunter Kinder und alte Menschen.