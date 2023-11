Krieg im Nahen Osten Hamas lässt sechs weitere Geiseln frei Stand: 30.11.2023 22:35 Uhr

Die Terrororganisation Hamas hat sechs weitere Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Damit wurden am Donnerstag insgesamt acht Geiseln freigelassen. Dennoch ist unklar, ob die Feuerpause noch mal verlängert wird.

Die militant-islamistische Hamas hat am Donnerstag insgesamt acht weitere Geiseln freigelassen. Zunächst waren am Donnerstagnachmittag zwei Frauen an das Rote Kreuz übergeben worden. Am Abend folgten sechs weitere Geiseln, wie das israelische Militär bestätigte. Es handle sich um sechs in den Gazastreifen entführte Israelis.

Die Übergabe der sechs weiteren Geiseln habe sich verzögert, da diese an verschiedenen Orten im Gazastreifen festgehalten worden waren, berichteten israelische Medien. Ob bei der Übergabe auch die Leichen von drei toten Geiseln übergeben wurden, blieb zunächst unklar. Die Hamas hatte zuvor angegeben, über die Aushändigung der Toten mit Israel ebenfalls zu verhandeln.

Insgesamt auch 14 Deutsche freigelassen

Im Gegenzug sollen wieder palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, soll es sich um 22 Jugendliche und acht israelisch-palästinensische Frauen handeln, die aus israelischer Haft entlassen werden sollen.

Die israelische Regierung vermutet laut der "Times of Israel", dass sich noch etwa 140 Geiseln im Gazastreifen befinden. Darunter sollen sich allerdings nur noch wenige Frauen und Kindern befinden. Deshalb war es fraglich, wie lange das bisherige Prozedere, bei der Frauen und Kinder im Gegenzug für eine Verlängerung der Feuerpause freigelassen werden, noch fortgesetzt werden kann. Seit Beginn der Feuerpause am vergangenen Freitag wurden mehr als 100 von der Hamas in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freigelassen, darunter auch 14 Israelis mit deutscher Staatsangehörigkeit. Israel entließ im Gegenzug mehr als 200 palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen.

Wird die Feuerpause noch einmal verlängert?

Unklar ist, wie lange die Feuerpause im Krieg in Israel und im Gazastreifen andauern wird. Israel und die Hamas hatten sich in der Nacht zu Donnerstag kurz vor Ablauf einer Frist darauf verständigt, die Waffenruhe um einen Tag bis Freitagfrüh auszudehnen.

Vermittler Ägypten und Katar bemühten sich um eine nochmalige Verlängerung. Der ägyptische Staatsinformationsdienst (SIS) teilte mit, "dass es laufende ägyptisch-katarische Kontakte gibt, um die Waffenpause um weitere zwei Tage zu verlängern". Damit könnten mehr Gefangene und Geiseln freikommen und mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen.

"Deals mit dem Teufel beenden"

Unterdessen wächst die Kritik in Israel an der Feuerpause. Nach einem Attentat an einer Bushaltestelle in Jerusalem, zu dem sich die Hamas bekannte und bei dem drei Menschen getötet und weitere verletzt wurden, forderte Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir ein Ende der Feuerpause. "Mit einer Hand unterschreibt die Hamas eine Feuerpause, und mit einer anderen Hand schickt sie Terroristen, um Juden in Jerusalem zu ermorden", schrieb der Minister auf der Plattform X, vormals Twitter.

"Wir müssen die Deals mit dem Teufel beenden und sofort mit großer Kraft zum Kampf zurückkehren, um das höchste Ziel des Kriegs zu erreichen: die vollständige Zerstörung der Hamas (...)."

Auch der israelische Regierungssprecher Eylon Levy sprach sich für die Wiederaufnahme von Kämpfen aus. Ebenfalls auf X schrieb er. "Wenn die Hamas keine Mütter und Kinder mehr freilässt, werden wir den militärischen Druck wieder aufnehmen, um alle aus dem Land zu holen - wir werden unsere Väter, Brüder und Söhne nicht den Hamas-Monstern überlassen."

Blinken fordert Schritte gegen gewalttätige Siedler

Die Freilassung der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen war unter anderem auch Thema der Gespräche, die US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Israel mit Präsident Izchak Herzog führte. Blinken forderte Israel zudem auf, gewalttätige Siedler im Westjordanland zur Verantwortung zu ziehen. Die "Spannungen im Westjordanland" müsste deeskaliert werden, teilte das US-Außenministerium dazu mit. Dazu müsse "Israel unverzüglich Schritte unternehmen, um Siedlerextremisten für die Gewalt gegen palästinensische Zivilisten zur Rechenschaft zu ziehen", hieß es weiter.

Bei einem weiteren Treffen mit Netanyahu habe Blinken unterstrichen, dass "es unbedingt notwendig sei, den humanitären und zivilen Schutzbedürfnissen im südlichen Gazastreifen Rechnung zu tragen, bevor dort militärische Operationen durchgeführt werden", so das US-Außenministerium. Er habe betont, dass die USA sich weiterhin "für konkrete Schritte zur Förderung eines palästinensischen Staates einsetzen".