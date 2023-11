Nahost Tote bei Anschlag an Bushaltestelle in Jerusalem Stand: 30.11.2023 09:29 Uhr

In Jerusalem haben Attentäter das Feuer auf Menschen an einer Bushaltestelle eröffnet. Laut israelischem Rettungsdienst wurden mindestens drei Menschen getötet. Auch die beiden Angreifer starben nach Angaben der Polizei.

Bewaffnete haben an einer Bushaltestelle in Jerusalem das Feuer auf dort wartende Menschen eröffnet. Drei Menschen wurden dabei getötet, sagte ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom. Weitere Menschen wurden demnach zum Teil schwer verletzt.

Bei den Angreifern handele es sich um "zwei Bewohner aus Ost-Jerusalem", die von Soldaten und einem bewaffneten Zivilisten getötet worden seien, so die Polizei. Die Terroristen seien in einem Auto vorgefahren, bewaffnet mit einem Sturmgewehr vom Typ "M16" und einer Pistole, sagte Jerusalems Polizeichef Doron Torgeman. Sie hätten dann das Feuer eröffnet.

Anschlag vor einem Jahr an derselben Haltestelle

Der Vorfall ereignete sich an einer Bushaltestelle an einer Hauptverkehrsstraße am Stadteingang Jerusalems.

Fast genau vor einem Jahr waren bei einem Bombenanschlag an derselben Haltestelle ein 16-Jähriger getötet sowie elf Menschen verletzt worden. Bei einer Explosion an einer weiteren Haltestelle gab es damals einen weiteren Toten. Später wurde ein Einwohner von Ost-Jerusalem mit Verbindungen zum Terrornetzwerk "Islamischer Staat" (IS) im Zusammenhang mit den Anschlägen festgenommen.