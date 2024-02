Krieg im Nahen Osten Offenbar Tote bei Angriffen auf Rafah Stand: 09.02.2024 15:13 Uhr

Mehr als eine Million Menschen sind nach Rafah in Südgaza geflüchtet - nun wächst die Sorge vor einer israelischen Offensive in der Stadt. Berichten zufolge gab es in der Nacht Tote bei Angriffen. Deutliche Kritik kam aus den USA.

Erneut sollen bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen mehrere Menschen getötet worden sein. Wie Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Augenzeugen berichten, wurde dabei auch die Stadt Rafah im Süden des Küstenstreifens bombardiert, wo sich mehr als eine Million palästinensische Flüchtlinge aufhalten.

Nach Angaben der von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen im Gazastreifen in der Nacht mehr als 100 Menschen ums Leben, darunter mindestens acht in Rafah.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Nachrichtenagentur AP berichtet, unter den Toten seien auch Kinder. Demnach trafen die Angriffe in Rafah ein Wohnhaus und im Zentrum des Gazastreifens einen Kindergarten, der zu einer Unterkunft für Vertriebene umgewandelt wurde. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens sind nach Rafah geflohen und folgten damit einer Anweisung des israelischen Militärs. Die israelischen Bodentruppen konzentrieren sich immer noch auf die Stadt Chan Yunis nördlich von Rafah. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu warnte jedoch in dieser Woche, Rafah sei das nächste Ziel der Einsätze, was Hunderttausende Vertriebene in Panik versetzte.

Biden kritisiert israelisches Vorgehen

US-Präsident Joe Biden äußerte deutliche Kritik am Vorgehen der israelischen Armee. Er sei der Meinung, das Israels Vorgehen im Gazastreifen "überzogen" sei, sagte er vor Reportern im Weißen Haus. "Es gibt viele unschuldige Menschen, die hungern, viele unschuldige Menschen, die in Schwierigkeiten sind und sterben. Das muss aufhören." Weiter betonte der US-Präsident, er habe sich sowohl in Ägypten als auch in Israel für die Einfuhr weiterer humanitäre Hilfe in den Gazastreifen eingesetzt.

Der mittlerweile vier Monate andauernde Krieg hat die humanitäre Krise im Gazastreifen dramatisch verschärft. Laut einem Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA ziehen derzeit viele Menschen aus Sorge vor einem Bodenangriff von Rafah in Richtung Meer. Sollte Israel die Stadt stürmen, "sterben wir in unseren Häusern", sagte ein Bewohner der Stadt der Nachrichtenagentur AFP. "Wir können nirgendwo hin."

UN warnen vor Offensive in Rafah

Angesichts der Berichte über die angeblich bevorstehende israelische Militäroffensive in Rafah warnte auch UN-Generalsekretär António Guterres vor einer humanitären Katastrophe und Folgen für die gesamte Region. "Die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens ist nun in Rafah zusammengepfercht und kann nirgendwo anders hin. Berichte, wonach das israelische Militär als nächstes Rafah angreifen will, sind alarmierend", schrieb er auf X, ehemals Twitter. "Eine solche Aktion würde den humanitären Albtraum noch weiter verschärfen und könnte ungeahnte Konsequenzen für die gesamte Region haben."

Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und weiterer militanter Palästinensergruppen Israel überfallen und dort Massaker verübt. Sie töteten israelischen Angaben zufolge etwa 1160 Menschen, darunter viele Zivilisten. Rund 250 Menschen wurden zudem als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Als Reaktion auf den Angriff startete Israel einen massiven Militäreinsatz im Gazastreifen. Nach jüngsten Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 27.900 Menschen getötet.