liveblog Krieg in Nahost + Biden nennt Israels Vorgehen in Gaza "überzogen" + Stand: 09.02.2024 05:06 Uhr

Angesichts der humanitären Lage im Gazastreifen hat US-Präsident Biden das Vorgehen der israelischen Streitkräfte gegen die Hamas als "überzogen" bezeichnet. Aus dem Libanon wurden laut Israel 30 Raketen abgefeuert. Die Entwicklungen im Liveblog.

Biden: Vorgehen Israels in Gaza "überzogen"

Israelische Armee: 30 Raketen aus dem Libanon abgefeuert

Die Streitkräfte des US-Zentralkommandos melden sieben Einsätze zur Selbstverteidigung gegen vier unbemannte Boote der Huthi und weitere sieben Einsätze gegen Anti-Schiffsraketen, die kurz davor standen, auf Frachtschiffe im Roten Meer abgeschossen zu werden, so das US-Militär.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

US-Präsident Joe Biden hat seine Tonart gegenüber Israel verschärft und das Vorgehen gegen die islamistische Hamas im Gaza-Krieg als unverhältnismäßig bezeichnet. "Ich bin der Ansicht, dass das Vorgehen bei der Reaktion im Gazastreifen überzogen ist", sagte Biden im Weißen Haus.

Es gebe viele unschuldige Menschen, die hungerten, in Not seien oder gar ums Leben kämen. "Das muss aufhören." Biden fügte hinzu, dass er intensiv an einer dauerhaften Pause der Kämpfe im Gazastreifen arbeite.

Der Demokrat hatte sich bei seinem Auftritt vor Reportern eigentlich zu einem innenpolitischen Thema geäußert, beantwortete zum Schluss aber eine Frage zur Krise im Nahen Osten.

Nach dem israelischen Angriff auf einen Anführer der islamistischen Hisbollah-Miliz im Libanon sind aus dem Land rund 30 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Die Raketen seien vom Libanon aus auf die nordisraelischen Gebiete Ein Seitim und Dalton abgefeuert worden, sagte ein Sprecher der israelischen Armee der Nachrichtenagentur AFP. Nach bisherigem Kenntnisstand sei damit niemand verletzt worden.