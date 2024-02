Krieg in Nahost Israel will Offensive bis nach Rafah ausweiten Stand: 02.02.2024 12:23 Uhr

Die israelische Armee will ihre Kämpfe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ausweiten. In dem Gebiet halten sich inzwischen mehr als eine Million Palästinenser auf. Doch das diplomatische Ringen geht weiter.

Israel will seine Militäroffensive gegen die Hamas bis zum südlichen Ende des Gazastreifens am Grenzübergang Rafah vorantreiben, wo mehr als eine Million Palästinenser Zuflucht gesucht haben. Verteidigungsminister Yoav Gallant kündigte an, dass die Erfolge der Armee im Kampf gegen die militant-islamistische Palästinenser-Gruppe in der südlichen Stadt Chan Junis bedeuteten, dass die Truppen auch nach Rafah an der ägyptischen Grenze vorrücken könnten.

"Wir erfüllen unsere Aufgaben in Chan Junis, und wir werden auch Rafah erreichen und Terrorelemente, die uns bedrohen, ausschalten", sagte Gallant.

Großteil der Hilfsgüter kommen über Rafah

In Rafah halten sich inzwischen mehr als die Hälfte der etwa 2,2 Millionen Einwohner des Küstengebiets auf, meist frierend und hungernd in behelfsmäßigen Zelten oder Notunterkünften in öffentlichen Gebäuden. Sie suchen dort Schutz vor den Kämpfen. Über Rafah kommt auch der Großteil der Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung.

Den Grenzübergang Rafah kontrollieren ägyptische und palästinensische Beamte, wobei Letztere unter der Kontrolle der Hamas stehen. Die israelische Führung vermutet, dass Tunnel, die unter der Grenze zwischen Ägypten und Gaza verlaufen, nach wie vor dem Schmuggel von Gütern und Waffen für die Hamas dienen.

Graue Flächen: Bebaute Flächen im Gazastreifen, Schraffur: Israelische Armee

Ringen um Waffenruhe und Geisel-Freilassung

Zugleich ging das diplomatische Ringen um eine längere Waffenruhe und eine damit verbundene Freilassung der in der Gewalt der Extremisten verbliebenen mehr als 100 Geiseln weiter. Die Vermittler Katar und Ägypten hofften auf eine positive Reaktion der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf den ersten konkreten Vorschlag, der in der vergangenen Woche bei Gesprächen in Paris mit Israel und den USA vereinbart wurde.

Ein Vertreter der palästinensischen Seite sagte laut der Nachrichtenagentur Reuters, es sei unwahrscheinlich, dass die Hamas den Vorschlag rundheraus ablehnen werde. Aber sie werde Garantien dafür verlangen, dass die Kämpfe nicht wieder aufgenommen werden, wozu sich Israel allerdings nicht bereit erklärt hat.

Der Vorschlag für eine Waffenruhe sieht eine Geisel-Freilassung in drei Stufen vor: In einer ersten Phase von 40 Tagen, in der die Kämpfe eingestellt würden, sollen die verbleibenden Zivilisten unter den Geiseln freikommen. Dann sollen die verschleppten Soldaten freigelassen werden, und schließlich sollen die Leichen von Geiseln übergeben werden. Während einer einwöchigen Feuerpause Ende November hatte die Hamas Dutzende Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefängnisinsassen auf israelischer Seite freigelassen.