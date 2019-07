Regierungswechsel in Athen Wahlsieger verspricht Steuersenkung

In Griechenland hat die konservative Nea Dimokratia die Parlamentswahl gewonnen. Parteichef Mitsotakis soll heute als neuer Ministerpräsident vereidigt werden. Die Liste seiner Versprechen ist lang.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Athen

Der 51-jährige Kyriakos Mitsotakis hat sich in seiner Partei hochboxen müssen. Lange galt er nicht als Nummer eins und auch nicht als Politik-Talent, eher als Arbeitstier in der konservativen Partei Nea Dimokratia. Durch eine Stichwahl im Januar 2016 wurde er Parteivorsitzender.

Zuvor - auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in Griechenland - hatte Mitsotakis als Minister in der konservativen Samaras-Regierung Pläne entworfen, wie die Verwaltung des Landes möglichst effektiv reformiert werden kann. Mitsotakis war damals auch für die Einführung von effektiver EDV zuständig.

"Unser Land braucht eine große Investitionsexplosion"

Pragmatismus und Durchsetzungsfähigkeit wird er jetzt auch brauchen können, wenn es darum geht, einige Wahlversprechen schnell umzusetzen. "Unser Land braucht eine große Investitionsexplosion", hatte er angekündigt. "Wir müssen den Kuchen vergrößern." Alle Griechen müssten "aus dieser Wohlstands-Dividende Gewinne haben", so Mitsotakis. "Das werden wir erreichen, indem wir die Steuern senken für alle Griechinnen und Griechen." Auch alle Unternehmer sollen davon profitieren.

Im Moment ist auch für viele konservative Wähler in Griechenland noch unklar, wie genau der neue Ministerpräsident Steuern senken will und ob Rentner und Niedrigverdiener durch die neue Mitsotakis-Regierung wirklich entlastet werden. Auch innerhalb der Nea Dimokratia war es zumindest bis zum gestrigen Wahlsieg durchaus auch ein Problem, dass ihr Parteichef einer Politiker-Familie entstammt, die die eigenen Kreise besonders gerne gefördert hat.

Mitsotakis will die "Ärmel hochkrempeln"

Der bisherige Regierungschefs Alexis Tsipras räumte seine Niederlage am Abend ein.

Mitsotakis lässt Kritik in dieser Richtung äußerlich gelassen abprallen. Vom "Ärmel hochkrempeln" sprach Mitsotakis am Abend nach dem Sieg vor Parteifreunden immer wieder. "Ich kenne die Schwierigkeiten, die auf mich und meine Mitarbeiter zukommen. Es war ein starker Wille des Volkes, der an der Wahlurne angekommen ist", erklärte er.

Diesen Willen wird der Sohn des früheren Ministerpräsidenten Konstantinos Mitsotakis ernst nehmen müssen - genauso wie den Kampf gegen Altlasten in der eigenen Partei, die beim Modernisierungskurs in weiter schwierigen Zeiten im Weg stehen könnten.