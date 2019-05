Nachfolge von May Viele wollen in die Downing Street 10

Theresa May geht - und damit ist das Ringen um ihre Nachfolge offiziell eröffnet. Gleich eine ganze Reihe möglicher Nachfolger hat sich aufgestellt: ein Überblick über die Kandidaten.

Boris Johnson

Von Beginn an stand der heute 54-Jährige an der Spitze der Brexit-Befürworter - und kann sich daher des Rückhalts der Hardliner unter den Konservativen relativ gewiss sein. Auch sein Streben, selbst in die Downing Street Nummer 10 einzuziehen, ist keine Überraschung. Politische Erfahrung bringt Johnson genug mit: Nach seiner Ausbildung im Internat Eton und dem Studium in Oxford arbeitete er zwar zunächst als zwar als Journalist, unter anderem für den "Daily Telegraph". 2008 wurde Johnson dann zum Bürgermeister von London gewählt, acht Jahre lang behielt er das Amt inne. Anschließend wurde er in Mays erstem Kabinett Außenminister. Als Politiker zeichnete Johnson sich unter anderem durch seine Direktheit aus, teils mit Hieben unter der Gürtellinie. Hillary Clinton etwa betitelte er einst als "sadistische Krankenschwester", dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dichtete er Sex mit einer Ziege an. Doch trotz allen Fehltritten - für die Tories könnte Johnson der Favorit sein, der vergraulte und enttäusche Brexit-Wähler am ehesten wieder an die Partei binden könnte. Boris Johnson hat sowohl als Bürgermeitser Londons als auch als Außenminister selten ein Blatt vor den Mund genommen.

Dominic Raab

Er saß selbst in Brüssel mit am Verhandlungstisch, bis Raab im November 2018 aus Protest gegen den vereinbarten Deal zwischen May und der EU vom Posten als Brexit-Minister zurücktrat. Auch Raab kassierte auf dem Ministerposten das ein oder andere Fettnäpfchen - etwa Spott für die Aussage, er habe nicht gewusst, wie wichtig der Ärmelkanal für den Handel zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent sei. Wie auch Boris Johnson gilt Raab als überzeugter Brexit-Anhänger, im Falle seiner Wahl zum Premier erscheint auch ein No-Deal-Brexit als wahrscheinliches Szenario. Aus Protest gegen Mays Deal mit der EU war Jeremy Hunt als Brexit-Minister zurückgetreten.

Jeremy Hunt

Einst ein Brexit-Gegner, steht der 52-Jährige heute hinter dem EU-Austritt. Einige munkeln, die Kehrtwende habe nur dafür gedient, irgendwann den Hut für das Amt als Premier in den Ring werfen zu können. Nach fast sechs Jahren als Gesundheitsminister folgte er 2018 Boris Johnson auf den Posten des Außenministers. Hunt kommt aus wohlhabendem Hause, besuchte eine angesehene Schule und studierte in Oxford - eine typisch britische Politiker-Karriere. Der verheiratete Vater eines Sohnes und zweier Töchter sitzt seit 2005 als Konservativer im britischen Unterhaus. Als Außenminister musste Hunt bereits einiges an Kritik einstecken, auch von der EU - etwa für den Vergleich der Europäischen Union mit der Sowjetunion. Erst gegen, dann für den Brexit: Jeremy Hunt.

Michael Gove

Er hatte schon einmal versucht, Premier zu werden - 2016, nach dem Rücktritt von David Cameron. Damals kam ihm May in die Quere. Unter Cameron war Gove jahrelang Bildungsminister, bis der damalige Premier seinen engen Vertrauten und Paten des eigenen Sohnes vom Amt abziehen musste. Im Streit um höhere Pensionen hatte sich Gove zum Buhmann der Lehrerschaft gemacht, bis er schließlich für das Bildungsressort nicht mehr tragbar schien. 2016 dann der nächste Schlag für Cameron: Gove stellte sich konträr zum Kurs des langjährigen Freundes und an die Seite von Boris Johnson im Werben um den EU-Austritt. Im zweiten Kabinett von May erhielt Gove den Posten als Gesundheitsminister. Für Michael Gove ist es nicht der erste Versuch, Premierminister zu werden.

Sajid Javid

Beruflich ging es für heute 49-Jährigen erst einmal in die Wirtschaft, als Manager der Deutschen Bank. Seit 2010 sitzt er im britischen Unterhaus, 2014 folgte der Posten als Kulturminister. Im vergangenen Jahr ernannte ihn May schließlich zum Innenminister. Damit war Javid der erste Politiker mit muslimischen Hintergrund, der es unter die Top 4 der politischen Ämter Großbritanniens schaffte: Premier, Schatzkanzler, Außen- und Innenminister. Im Innenministerium erlangte Javid einen harten Ruf, vor allem in der politischen Debatte um eine Britin, die die Frau eines IS-Anhängers wurde. Javid entschied, der schwangeren Frau die Staatsbürgerschaft zu entziehen und damit die Rückkehr zu verweigern. Als das neugeborene Kind daraufhin starb, während die Mutter sich in einem syrischen Flüchtlingslager aufhielt, geriet Javid für seine Entscheidung in massive Kritik. Sajid Javid schaffte es als erster Politiker mit muslimischem Hintergrund unter die Top 4 der britischen Politik.

Andrea Leadsom

Erst am Mittwochabend hatte Leadsom ihren Rücktritt als Vorsitzende des Unterhauses und Zuständige für Parlamentsfragen bekannt gegeben - und damit eventuell Mays Entscheidung für den eigenen Rückzug beschleunigt. Auch Leadsom hatte bereits 2016 versucht, sich im Kampf um das Amt des Premiers durchzusetzen. May selbst hatte sie daraufhin in ihr Kabinett geholt: zunächst als Umweltministerin, anschließend als als "Leader of the House of Commons". Auch Leadsom gilt seit Beginn als entschiedene Brexit-Befürworterin. Erst Rücktritt - nun Kandidatur: Andrea Leadsom.

Amber Rudd

Mit dem Master in ihrem Geschichtsstudium in der Tasche begann Rudd zunächst als Investmentbankerin in London und auch in New York. 2010 wurde sie erstmals als Abgeordnete ins Unterhaus gewählt. 2015 berief sie David Cameron als Energieministerin ins eigene Kabinett. Unter May wurde Rudd anschließend Innenministerin, als Nachfolgerin von Esther McVey, die sich ebenfalls als mögliche May-Nachfolgerin ins Spiel bringt. Die politische Debatte um die "Windrush"-Generation brachte sie schließlich zu Fall: Zu der Generation zählen Hunderte Einwanderer, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf Bitte der britischen Regierung als Arbeitskräfte aus der Karibik nach Großbritannien kamen. Einigen dieser Migranten oder ihren Nachfahren soll die Zahlung von Renten oder medizinische Versorgung verweigert worden oder teils sogar mit Abschiebung gedroht worden sein. Ende April 2018 reichte Rudd ihren Rücktritt ein. Amber Rudd galt in ihrer Zeit als Innenministerin als große Unterstützerin Mays.

Penny Mordaunt