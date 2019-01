Die britische Premierministerin May hat den Misstrauensantrag im Parlament überstanden. 325 Abgeordnete sprachen ihr das Vertrauen aus, 306 votierten dagegen.

Das britische Unterhaus hat Premierministerin Theresa May sein Vertrauen ausgesprochen. Trotz einer klaren Absage der Abgeordneten für das von der Regierung ausgehandelte Brexit-Abkommen am Dienstag bleibt sie damit im Amt.

325 Abgeordnete stimmten für die Regierung, 306 gegen sie. "Ich bin bereit, mit jedem Mitglied des Hauses zusammenzuarbeiten", sagte May nach der Abstimmung. Sie hat nun weiterhin bis Montag Zeit, dem Parlament einen Plan B zum Austritt Großbritanniens aus der EU vorzulegen. Zuvor will sie sich mit den anderen Parteien im Unterhaus beraten.

Mehrheit für Regierung war erwartet worden

Am Dienstagabend hatte das Unterhaus mit großer Mehrheit gegen den zwischen der britischen Regierung und der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag gestimmt. Oppositionschef Jeremy Corbyn beantragte unmittelbar nach der Abstimmungsniederlage für May das Misstrauensvotum gegen die Regierungschefin.

Es war aber erwartet worden, dass eine Mehrheit der Abgeordneten sich hinter die Regierung stellt. Denn weder Mays Tories noch die nordirische DUP, die ihre Minderheitsregierung stützt, wollen eine vorgezogene Neuwahl.

Labour-Chef Corbyn forderte die Regierung auf, den Weg freizumachen.

Corbyn fordert Neuwahl

Genau diese hatte Corbyn in der Debatte vor dem Misstrauensvotum gefordert. Die heftige Schlappe bei dem Votum über den Brexit-Deal habe gezeigt, dass die Regierung nicht in der Lage sei, weiterzumachen. Die "Zombie-Regierung", deren "Frankenstein-Deal" nun offiziell tot sei, solle den Weg frei machen, sagte der Labour-Chef.

May warb dagegen erneut um Unterstützung für ihre Regierung. Eine Neuwahl sei "das Schlechteste, was wir machen können". Sie würde die Spaltung im Land vertiefen, Chaos und Stillstand bringen, so die Premierministerin.