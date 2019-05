Die britische Premierministerin May hat einen neuen Brexit-Plan vorgelegt - und dabei ein eigenes Tabu gebrochen. Ob die Chance für ein neues Referendum die Abgeordneten überzeugt, ist aber offen.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Vor drei Jahren wurde Theresa May Premierministerin. Sie habe damals schon geahnt, dass der Brexit-Prozess schwierig werde - es sei dann aber noch schwieriger geworden, als sie es sich vorgestellt habe. Jetzt gehe es darum, die Blockade in der britischen Politik endlich zu durchbrechen: "Es geht jetzt darum, das Ergebnis des EU-Referendums anzuerkennen - und die Gelegenheit zu ergreifen, die direkt vor uns liegt."

Deshalb mache sie jetzt ein neues Angebot, um eine gemeinsame Grundlage im Parlament zu finden. "Das ist die einzige Möglichkeit, um den Brexit noch umzusetzen. Ich habe Kompromisse gemacht, jetzt fordere ich das Parlament auf, Kompromisse zu machen. Helfen Sie mir, einen Weg zu finden, den Auftrag des Volkes zu erfüllen."

Sven Lohmann, ARD London, über Mays Vorschlag

tagesschau24 18:00 Uhr, 21.05.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-541961~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

May hat bereits ihren Rücktritt angekündigt, doch vorher will sie das Austrittsabkommen noch durchs Parlament bringen, im vierten Versuch, Anfang Juni. Sie lässt jetzt, bei ihrem letzten Versuch, den Abgeordneten viel Spielraum.

Tabu des zweiten Referendums gebrochen

Bisher hatte sie ein zweites Referendum immer strikt abgelehnt. Auch heute sprach sie sich dagegen aus. Doch will sie nun den Abgeordneten das letzte Wort darüber überlassen - sie werde dem Parlament eine Abstimmung darüber ermöglichen, ob das Austrittsabkommen am Ende noch den Bürgern in einem Referendum vorgelegt werde.

So weit war May bisher nie gegangen. Jetzt ist es nicht mehr die Regierung am Drücker, sondern das Parlament. Sagt das Unterhaus ja zu einem zweiten Referendum, dann würden die Briten die Möglichkeit bekommen, ihre Entscheidung von 2016 zu revidieren und den Austritt aus der EU abzusagen. Dem Vernehmen nach ist es darüber heute zu einer heftigen Auseinandersetzung im Kabinett gekommen.

Zugeständnisse gehen vielen zu weit

Mehrere Minister aus dem Lager der Brexiteers sollen entgeistert gewesen sein, dass May ein so weitgehendes Zugeständnis macht. Die Premierministerin macht allerdings die vorherige Zustimmung zum Austrittsabkommen zur Voraussetzung für eine neue Volksabstimmung. Sie legte gleichzeitig noch einen weiteren Köder aus. Die Regierung werde dem Parlament auch einen Kompromiss in der umstrittenen künftigen Zollpolitik vorlegen.

Zustimmung weiter offen

Die Labour-Opposition will, dass das Land nach dem Brexit in einer umfassenden Zollunion mit der EU bleibt. Die Regierung hat das bisher abgelehnt, um in Zukunft eine eigene Handelspolitik betreiben zu können. Auch hier werden die Abgeordneten jetzt entscheiden können.

Wie sie entscheiden, das ist allerdings offen. Bisher hatte es keine Mehrheit für ein zweites Referendum im Unterhaus gegeben, doch das könnte sich jetzt ändern. Nach monatelangem Stillstand kommt jedenfalls wieder Bewegung in die britische Politik. Der Grund dafür: Theresa May will nicht unverrichteter Dinge aus dem Amt scheiden.

Theresa May bietet Abstimmung über zweites Referendum an

Jen-Peter Marquardt, ARD London

21.05.2019 18:45 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.