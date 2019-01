Die US-Regierung hält den IS für geschlagen, doch stabil ist die Lage in Syrien nicht. Bei einem Anschlag in Manbidsch wurden mehrere Menschen getötet - unter ihnen auch US-Soldaten.

Im Norden Syriens sind bei einem Selbstmordanschlag mehrere Menschen getötet worden. Unter den Opfern waren auch US-Soldaten. Sie wurden offenbar während einer Patrouille in der Stadt Manbidsch getötet. Videos, die von lokalen Aktivisten und Nachrichtenagenturen veröffentlicht wurden, zeigten ein Restaurant mit erheblichem Schaden und eine Straße, die mit Schutt und Blut bedeckt war. Mehrere Autos wurden beschädigt.

Die von den USA angeführte internationale Koalition schrieb auf Twitter, bei einer Explosion seien Mitglieder des US-Militärs getötet worden. Eine Zahl wurde nicht genannt. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben 18 Menschen, vier von ihnen sollen US-Soldaten gewesen sein. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von 20 Todesopfern - davon fünf US-Soldaten. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat über ihr Sprachrohr Amak für sich.

US-Soldaten am Anschlagsort in Manbidsch

Strategisch wichtige Stadt

Das US-Militär schickte Hubschrauber nach Manbidsch, um Soldaten auszufliegen. Die Stadt nahe der türkischen Grenze ist für die Armee strategisch wichtig. Hier kreuzen sich Gebiete, die unter russischem, türkischem und kurdischem Einfluss stehen.

Manbidsch selbst wird seit zwei Jahren von Kurden kontrolliert. Sie hatten zuvor mit Hilfe des US-Militärs die Kämpfer des IS aus der Stadt vertrieben. Neben US-Soldaten sind auch französische Spezialkräfte in der Stadt westlich des Euphrat stationiert. In Manbidsch war die Lage zuletzt weitgehend ruhig.

Pence: "IS ist besiegt"

Der heutige Vorfall könnte die Debatte über den von US-Präsident Donald Trump angeordneten Rückzug der rund 2000 US-Soldaten aus Syrien neu befeuern. Trump hatte den Abzug im Dezember bekannt gegeben und damals erklärt, der IS sei besiegt. Beobachter halten die Terrormiliz in Syrien zwar für massiv geschwächt, aber noch lange nicht geschlagen.

Trotz des Anschlags erklärte Trumps Vize Mike Pence in einer Rede, das Kalifat des IS sei "zusammengebrochen" und die Terrormiliz "besiegt". Dank Trumps Führungsstärke sei man nun in der Lage, die US-Soldaten heimzuholen. Auf den Anschlag selbst ging Pence bei der Ansprache im Außenministerium nicht ein.

US-Soldaten bei Anschlag in Nordsyrien getötet

Torsten Teichmann, ARD Washington

Mit Informationen von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington