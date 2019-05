Bei einer Explosion im Zentrum von Lyon sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ging in der Fußgängerzone eine Paketbombe in die Luft. Präsident Macron spricht von einem "Angriff".

Im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Lyon hat es eine Explosion gegeben. Diese ereignete sich am späten Nachmittag an einem Geschäft in einer Fußgängerzone, wie die Polizei mitteilte. Acht Menschen wurden demnach dabei verletzt - keiner davon lebensgefährlich.

Auslöser für die Explosion war nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft eine Paketbombe. Es werde in diese Richtung ermittelt. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von einen "Angriff". Medien berichten unter Berufung auf Polizeikreise, dass die Paketbombe mit "Schrauben oder Bolzen" gespickt gewesen sei und sei vor einer Bäckerei an einer Straßenecke deponiert worden.

Rettungswagen stehen in einer Straße in Lyon.

Suche nach Mann auf Fahrrad?

Einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zufolge haben Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Zudem fahnde die Polizei bereits konkret nach einem Mann. Die Agentur beruft sich dabei auf Aussagen der Staatsanwaltschaft und eines Sprechers der Polizei. Nach weiteren Medienberichten soll der Verdächtige mit einem Fahrrad geflohen sein.

Der Unglücksort im historischen Stadtzentrum wurde abgesperrt. Lyon liegt im Südosten Frankreichs, es ist die Hauptstadt des Département Rhône und der Region Auvergne-Rhône-Alpes und mit mehr als 515.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Frankreichs nach Paris und Marseille.