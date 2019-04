Wegen der drohenden Eskalation in Libyen kommt der UN-Sicherheitsrat am Abend zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Derweil wurde der Vormarsch des libyschen Generals Haftar offenbar von Milizen gestoppt.

Wegen des Vormarsches des ostlibyschen Generals Khalifa Haftar auf die Hauptstadt Tripolis hat Deutschland für den Abend eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen. Deutschland und Frankreich haben gerade den Vorsitz im wichtigsten UN-Gremium inne. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Bundesregierung sehe die Entwicklung mit großer Sorge. Es könne in Libyen keine militärische Lösung geben.

Auch mehrere andere Länder äußerten Sorge vor einer Eskalation in dem nordafrikanischen Land. Russland warnte vor einem "erneuten Blutvergießen" in Libyen. Die Situation müsse mit "friedlichen politischen Mitteln" geklärt werden, sagte Kremlsprecher Dimitri Peskow.

UN-Generalsekretär Guterres weilt in Tripolis, um zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Hier trifft er den Parlamentspräsidenten Aguila Saleh.

Zuvor hatten bereits die USA, Frankreich, Italien, Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate vor militärischer Gewalt gewarnt und mit Konsequenzen gedroht. "Unsere Regierungen sind gegen jede militärische Aktion in Libyen und werden jedwede libysche Fraktion zur Rechenschaft ziehen, die weiteren Konflikt hervorruft", hieß es in einer Erklärung.

Guterres besorgt über Eskalation

Der in Tripolis weilende UN-Generalsekretär António Guterres rief die Konfliktparteien auf, eine militärische Konfrontation zu vermeiden. Er kündigte an, von der Hauptstadt in den Osten zu fliegen, um zu vermitteln. Offen blieb, ob er mit Haftar zusammentreffen würde, der in Bengasi residiert.

Dessen Kämpfer hatten am Donnerstag die Stadt Gharya etwa 80 Kilometer südlich der Hauptstadt eingenommen. Doch der Vormarsch der Truppen der "Libyan National Army" (LNA) auf die Hauptstadt Tripolis wurde offenbar vorerst gestoppt. Eine regierungstreue Miliz aus der Stadt Sawija habe Haftars Einheiten in der Nacht zu Freitag nach einem kurzen Feuergefecht von einem wichtigen Kontrollpunkt westlich von Tripolis zurückgedrängt, verlautete aus Sicherheitskreisen in Tripolis.

Libyen steht vor möglichem Bürgerkrieg

tagesschau 16:00 Uhr, 05.04.2019, Alexander Stenzel, ARD Kairo





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-524441~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Offenbar Soldaten bei Kämpfen festgenommen

Dabei seien 145 Kämpfer der östlichen Milizen in der Stadt Sawija westlich von Tripolis gefangen genommen worden. Zudem seien 60 Fahrzeuge beschlagnahmt worden. LNA-Militärkreise bestätigten die Gefangennahme von 128 Männern. Auch wurde offenbar ein Kontrollpunkt von regierungstreuen Milizen zurückerobert, den Haftars Truppen vorher unter Kontrolle gebracht hatten. Die regierungstreue "Tripolis Protection Force" erklärte, ihre Kämpfer seien an der Wiedereroberung des Kontrollpunktes beteiligt gewesen.

Eine weitere westlibysche Miliz, die Tripolis bislang teilweise kontrolliert, kündigte Widerstand an. "Wir erklären die totale Mobilmachung und den Krieg", erklärte die Gruppe aus der Stadt Misrata.

Haftar vor Tripolis

Haftars Truppen befinden sich nur wenige Dutzend Kilometer vor der Hauptstadt Tripolis. Er kontrolliert den Osten des Landes und ist der mächtigste Gegenspieler der international anerkannten Regierung Libyens, die in Tripolis ihren Sitz hat. Er hatte am Donnerstag seinen Truppen befohlen, in die Hauptstadt einzumarschieren.

In Libyen ist die Staatsmacht seit dem Sturz und Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 zerfallen. Haftar beherrscht den Osten des nordafrikanischen Landes, islamistische Gruppen den Westen. Tripolis wird von einer schwachen Regierung kontrolliert, die von den Vereinten Nationen und einigen Milizen unterstützt wird. Haftar wird von Ägypten und einer Reihe von Staaten am Persischen Golf unterstützt. Er führte zunächst einen Feldzug nach Süden und brachte Grenzübergänge unter seine Kontrolle.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 05. April 2019 um 14:00 Uhr.