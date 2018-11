In Ägypten haben Unbekannte einen Bus mit koptischen Pilgern angegriffen. Mindestens sieben Menschen wurden getötet, mindestens sieben weitere verletzt. Die Behörden vermuten radikale Islamisten hinter der Tat.

In Ägypten hat es erneut einen Anschlag auf koptische Christen gegeben. Unbekannte beschossen einen mit Pilgern besetzten Bus. Dabei wurden mindestens sieben Menschen getötet und mindestens sieben weitere Personen verletzt - einige von ihnen schwer. Nach Angaben des ägyptischen Innenministeriums war die Gruppe auf dem Weg zu einem Kloster in der Provinz Al-Minja, als eine Gruppe Terroristen das Feuer auf den Bus eröffnete.

Der Anschlag ereignete sich auf dem Weg zum Kloster des Heiligen Samuel in Al-Minja (Archivbild)

Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag, die Behörden vermuten aber radikale Islamisten hinter der Tat. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi erklärte in einer ersten Reaktion, man werde die Täter unnachgiebig verfolgen und im Kampf gegen militanten Islamisten nicht nachlassen.

Bereits vor eineinhalb Jahren hatten Attentäter in der gleichen Gegend einen Bus mit koptischen Pilgern nördlich von Al-Minja angegriffen. Damals starben 29 Menschen, 22 wurden verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat für sich. Das ägyptische Militär griff daraufhin Ziele in Libyen an.

Koptisch-orthodoxe Kirche · Eine der ältesten Religionsgemeinschaften der Welt

· Gegründet von Evangelist Markus in Ägypten ("koptisch" bedeutet "ägyptisch")

· Oberhaupt ist der koptische Papst

· Größte christliche Gemeinschaft im Nahen Osten

· Weltweit etwa 10 - 15 Millionen Kopten

· circa neun Millionen Kopten in Ägypten (etwa zehn Prozent der Bevölkerung)

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 02. November 2018 um 16:30 Uhr in den Nachrichten.