Der Fall des Schauspielers Jussie Smollett, der eine rassistische Attacke auf sich inszeniert haben soll, sorgt in den USA für Aufregung - auch, weil sich demokratische Politiker allzu schnell mit ihm solidarisierten.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Inspektor Eddie Johnson versucht, seine Fassungslosigkeit in Worte zu fassen. Der Polizist aus Chicago macht den Eindruck, er fühle sich persönlich angegriffen: "Warum sollte irgendein Mensch, vor allem ein schwarzer Amerikaner, das bekannte Symbol einer Schlinge verwenden, um falsche Anschuldigungen zu machen?" Johnson ist selbst Afroamerikaner. Die Schlinge steht in den USA für die Lynchmorde und den rassistischen Terror durch Weiße seit Ende des 19. Jahrhunderts.

Der Schauspieler Jussie Smollett hatte behauptet, er sei in der Stadt Chicago auf der Straße von zwei Männern überfallen worden, die ihm eine Schlinge um den Hals gelegt hätten. Sie hätten ihn traktiert, mit homophoben und rassistischen Sprüchen beleidigt und den Schlachtruf von Präsident Trump gebrüllt: "Make Amerika great again".

Das war wie ein böser Traum. Vor allem, als Ende der Woche die Polizei erklärte, sie gehe davon aus, dass Smollett den Überfall orchestriert habe. "Den Stunt hatte Smollett geplant, weil er mit seiner Bezahlung unzufrieden war", so Johnson. Smollett spielt Jamal in der Fernsehserie "Empire", die in Deutschland bei ProSieben läuft. Aus den letzten beiden Folgen der aktuellen Staffel wurde die Figur gestrichen.

"Opfer-Chic" in der amerikanischen Gesellschaft

Der Fall geht aber über das Versagen des 36-jährigen Schauspielers hinaus. Amerikaner, die überzeugt sind, dass die Vereinigten Staaten - vor allem unter Präsident Trump - von Homophobie und Rassismus geplagt werden, hätten Widersprüche in Smolletts Geschichte ausgeblendet, schreibt Noah Rothman in der "New York Times". Mögliche Präsidentschaftskandidaten der Demokraten wie Kamala Harris und Cory Booker ließen jede Vorsicht fahren - die Beschreibung passte zu gut in ihr Bild. Sie sprachen von "modernem Lynchen".

Jeder Versuch, gegen Rassismus einzutreten, gerate dadurch in Misskredit, warnte die Kommentatorin Areva Martin im Fernsehsender CNN. "Rassismus ist so ein großes Thema in diesem Land", sagte sie. "Viele Menschen bemühen sich, darauf aufmerksam zu machen und gegen Hass zu kämpfen. Und diese falschen Anschuldigungen werfen diese Bemühungen um Jahrzehnte zurück."

John McWorter von der Columbia Universität geht noch einen Schritt weiter. Er schreibt in der Zeitschrift "The Atlantic" von einem "Opfer-Chic" in Teilen der amerikanischen Gesellschaft. Wie sonst kommt Schauspieler Smollett auf den Gedanken, dass sich sein Marktwert in der Entertainment-Industrie erhöht nach einem homophoben und rassistischen Angriff?

Mehr Skepsis gegenüber ähnlichen Taten?

Das ist es, was Inspektor Johnson fassungslos macht. Und er spricht Journalisten und Kameraleute bei der Pressekonferenz in Chicago direkt an: "Wenn ich mich umsehe, dann würde ich mir wünschen, dass die Hinterbliebenen der Opfer von Waffengewalt in dieser Stadt so viel Aufmerksamkeit bekommen. Denn die würden die Aufmerksamkeit verdienen, die wir diesem einen Fall beimessen." Er fürchtet, dass Taten aus Hass nach dem Fall Smollett mit mehr Skepsis begegnet wird als bisher. Dabei ist die Zahl der Angriffe auf Muslime und Juden in den USA gestiegen.

Es sei einfach nur noch schrecklich, twitterte der Autor Ben Philippe. Die Geschichte biete keine Lehre über Rassismus, Opfer oder die Medien. Jeder Versuch einer Erklärung des Verhaltens wirke unbesonnen. Und er fasst damit zusammen, was viele schwarze Amerikaner fühlen.